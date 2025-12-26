ABD Nijerya'da IŞİD'e yönelik saldırılar düzenledi, Trump örgüt için 'terörist pislik' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Nijerya'nın kuzeybatısında Irak Şam İslam Devleti (İŞİD) örgütüne karşı "güçlü ve ölümcül bir saldırı" başlattığını söyledi.

Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, IŞİD için "terörist pislik" ifadesini kullandı.

Trump, IŞİD'i, "başta masum Hristiyanları hedef almak ve onları acımasızca öldürmekle" suçladı.

Amerikan ordusunun "çok sayıda mükemmel saldırı" düzenlediğini belirten Trump, daha fazla ayrıntı vermedi.

Nijerya'da tam olarak hangi hedeflerin ne zaman vurulduğu da belli değil.

Trump geçen ay orduya talimat vermişti

ABD Başkanı Trump geçen ay Amerikan ordusuna, İslamcı militan gruplarla mücadele etmek üzere Nijerya'da operasyona hazırlanma talimatı vermişti.

Trump, Perşembe günü geç saatlerde yaptığı paylaşımda, "Benim liderliğim altında ülkemiz Radikal İslami Terörizmin gelişmesine izin vermeyecektir" dedi.

Trump geçen ayki uyarısında, Nijerya'da bazı cinayetler işlendiğinden bahsetmiş ancak hangi cinayetleri kastettiğini söylememişti.

Ancak son aylarda ABD'deki bazı sağcı çevrelerde, "Nijerya'da Hristiyanlara soykırım yapıldığına" yönelik iddialar dillendirilmişti.

Nijerya'daki şiddet olaylarını izleyen gruplar, ülkede Hristiyanlarla Müslümanların sayısının neredeyse eşit olduğunu, Hristiyanların Müslümanlardan daha fazla öldürüldüğünü gösteren bir kanıt olmadığını söylüyor.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun danışmanı Daniel Bwala o dönem BBC'ye yaptığı açıklamada, cihatçı gruplara karşı herhangi bir askeri harekatın birlikte yürütülmesi gerektiğini söylemişti.

Bwala, Nijerya'nın İslamcı isyancılarla mücadelede ABD'nin yardımını memnuniyetle karşılayacağını ancak "egemen" bir ülke olduğunu belirtmişti.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.