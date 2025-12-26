Haberler

ABD Nijerya'da IŞİD'e yönelik saldırılar düzenledi, Trump örgüt için 'terörist pislik' dedi

ABD Nijerya'da IŞİD'e yönelik saldırılar düzenledi, Trump örgüt için 'terörist pislik' dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında IŞİD'e karşı güçlü bir saldırı başlattıklarını duyurdu. Trump, IŞİD'i 'terörist pislik' olarak nitelendirerek, ordunun çok sayıda başarılı saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Nijerya'nın kuzeybatısında Irak Şam İslam Devleti (İŞİD) örgütüne karşı "güçlü ve ölümcül bir saldırı" başlattığını söyledi.

Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, IŞİD için "terörist pislik" ifadesini kullandı.

Trump, IŞİD'i, "başta masum Hristiyanları hedef almak ve onları acımasızca öldürmekle" suçladı.

Amerikan ordusunun "çok sayıda mükemmel saldırı" düzenlediğini belirten Trump, daha fazla ayrıntı vermedi.

Nijerya'da tam olarak hangi hedeflerin ne zaman vurulduğu da belli değil.

Trump geçen ay orduya talimat vermişti

ABD Başkanı Trump geçen ay Amerikan ordusuna, İslamcı militan gruplarla mücadele etmek üzere Nijerya'da operasyona hazırlanma talimatı vermişti.

Trump, Perşembe günü geç saatlerde yaptığı paylaşımda, "Benim liderliğim altında ülkemiz Radikal İslami Terörizmin gelişmesine izin vermeyecektir" dedi.

Trump geçen ayki uyarısında, Nijerya'da bazı cinayetler işlendiğinden bahsetmiş ancak hangi cinayetleri kastettiğini söylememişti.

Ancak son aylarda ABD'deki bazı sağcı çevrelerde, "Nijerya'da Hristiyanlara soykırım yapıldığına" yönelik iddialar dillendirilmişti.

Nijerya'daki şiddet olaylarını izleyen gruplar, ülkede Hristiyanlarla Müslümanların sayısının neredeyse eşit olduğunu, Hristiyanların Müslümanlardan daha fazla öldürüldüğünü gösteren bir kanıt olmadığını söylüyor.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun danışmanı Daniel Bwala o dönem BBC'ye yaptığı açıklamada, cihatçı gruplara karşı herhangi bir askeri harekatın birlikte yürütülmesi gerektiğini söylemişti.

Bwala, Nijerya'nın İslamcı isyancılarla mücadelede ABD'nin yardımını memnuniyetle karşılayacağını ancak "egemen" bir ülke olduğunu belirtmişti.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

BBC
Türkiye genelinde tahliye coşkusu: Cezaevleri önünde bayram havası esti

Türkiye'nin dört bir yanında aynı sevinç görüntüleri
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
Sadettin Saran'dan dolandırıcılık uyarısı: Adımı kullanarak SMS gönderiyorlar

Dolandırıcıların oyunu pes dedirtti, Saran'dan uyarı geldi
Köprü altında akıllara durgunluk veren görüntüler

Bir şehrimizi ayağa kaldıran görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolda FETÖ soruşturmasında 4 isim için karar

Futbolda FETÖ soruşturması! İfadelerinin ardından jet hızında karar
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
Futbolda FETÖ soruşturmasında 4 isim için karar

Futbolda FETÖ soruşturması! İfadelerinin ardından jet hızında karar
Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil

Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti