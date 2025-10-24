Trump'tan sinkaflı sözler! Netanyahu bunu yaparsa yandı

Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, İsrail Meclisi (Knesset) Filistin'le ilgili uluslararası tepkilere yol açacak bir adım attı. İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmen işgal edilmesini öngören tasarı, mecliste yapılan ön oylamada oy çokluğuyla kabul edildi.

Knesset'teki oylama, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti Batı Şeria'nın ilhakına çağıran bir karar niteliğinde. Tasarının yasal bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte, sembolik önemi büyük kabul ediliyor. İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'nın destek verdiği bildirinin, meclisin tatile girmesinden önce genel kurul gündemine alınarak oylanması planlanıyor.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA SERT UYARI: MAHVEDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'ya ilişkin adımlarına sert tepki gösterdi. "İsrail Batı Şeria ile ilgili hiçbir şey yapmayacak" diyen Trump, The Times of Israel'e yansıyan haberlere göre Netanyahu hükümetini açıkça eleştirdi.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsrail ziyareti sırasında yapılan oylamaya atıfta bulunarak, "Batı Şeria için endişelenmeyin. İsrail çok iyi durumda. Bununla ilgili hiçbir şey yapmayacaklar" ifadelerini kullandı. Ancak Trump'ın, geçtiğimiz ay "İsrail'in tartışmalı adımlar atmasına izin vermeyeceği" yönündeki sözlerine rağmen işgal planının kabul edilmesi dikkat çekti.

ABD basınında yer alan bilgilere göre Trump, Netanyahu'yu sinkaflı ifadelerle uyardı. İsmini açıklamayan bir ABD'li yetkili, "Netanyahu, Başkan Trump ile ince bir çizgide yürüyor. Anlaşmayı mahvederse Trump da onu mahvedecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer yetkili ise, "İsrailliler bize Joe Biden'mışız gibi davranamaz." diyerek, Netanyahu'nun geçmişte Biden yönetimiyle yaşadığı gerginliklere göndermede bulundu. Bu açıklama, 2010'da Obama döneminde yaşanan ve İsrail'in Biden'ın Kudüs ziyareti sırasında Doğu Kudüs'te 1.600 konutluk inşaat projesini duyurmasıyla patlak veren krizi de hatırlattı.

Channel 12 televizyonuna konuşan bir başka ABD'li yetkili, Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesi ve rehine anlaşmasını tehlikeye atması halinde Trump'ın "Netanyahu'yu mahvedeceği" uyarısında bulundu.

BATI ŞERİA İLHAK TASARISI YENİ DEĞİL

Benzer bir yasa tasarısı, daha önce 23 Temmuz 2025'te de Knesset gündemine gelmişti. 120 sandalyeli mecliste yapılan oylamada 71 milletvekili "evet", 13 milletvekili "hayır" oyu kullanmış; Arap partileri ile sol eğilimli Demokrat milletvekilleri tasarıya karşı çıkmıştı.

Muhalefetteki Yesh Atid ve Mavi Beyaz partileri oylamaya katılmazken, kısa süre önce koalisyondan ayrıldığını açıklayan Ultra-Ortodoks Şas Partisi hükümet yanlısı tavrını koruyarak "evet" oyu vermişti.

Tasarıda, "Batı Şeria'nın İsrail devletinin ayrılmaz bir parçası olduğu" ve "İsrail'in toprak bütünlüğünü sağlama konusunda doğal, tarihi ve yasal haklara sahip bulunduğu" ifadeleri yer alıyor. Karar yasa niteliği taşımamakla birlikte, uluslararası hukuka göre işgal altında bulunan Batı Şeria'nın ilhakı için hükümete çağrı anlamına geliyor.