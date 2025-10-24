Haberler

Trump'tan sinkaflı sözler! Netanyahu bunu yaparsa yandı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Trump'tan sinkaflı sözler! Netanyahu bunu yaparsa yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın, Batı Şeria'yı işgal girişimi için Netanyahu'yu 'sinkaflı' kelimelerle uyardığı belirtildi. Bir ABD'li yetkili, "Netanyahu, Başkan Trump ile ince bir çizgide yürüyor. Anlaşmayı mahvederse Trump da onu mahvedecek." dedi.

Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin ardından, İsrail Meclisi (Knesset) Filistin'le ilgili uluslararası tepkilere yol açacak bir adım attı. İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmen işgal edilmesini öngören tasarı, mecliste yapılan ön oylamada oy çokluğuyla kabul edildi.

Knesset'teki oylama, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti Batı Şeria'nın ilhakına çağıran bir karar niteliğinde. Tasarının yasal bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte, sembolik önemi büyük kabul ediliyor. İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'nın destek verdiği bildirinin, meclisin tatile girmesinden önce genel kurul gündemine alınarak oylanması planlanıyor.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA SERT UYARI: MAHVEDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'ya ilişkin adımlarına sert tepki gösterdi. "İsrail Batı Şeria ile ilgili hiçbir şey yapmayacak" diyen Trump, The Times of Israel'e yansıyan haberlere göre Netanyahu hükümetini açıkça eleştirdi.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsrail ziyareti sırasında yapılan oylamaya atıfta bulunarak, "Batı Şeria için endişelenmeyin. İsrail çok iyi durumda. Bununla ilgili hiçbir şey yapmayacaklar" ifadelerini kullandı. Ancak Trump'ın, geçtiğimiz ay "İsrail'in tartışmalı adımlar atmasına izin vermeyeceği" yönündeki sözlerine rağmen işgal planının kabul edilmesi dikkat çekti.

ABD basınında yer alan bilgilere göre Trump, Netanyahu'yu sinkaflı ifadelerle uyardı. İsmini açıklamayan bir ABD'li yetkili, "Netanyahu, Başkan Trump ile ince bir çizgide yürüyor. Anlaşmayı mahvederse Trump da onu mahvedecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer yetkili ise, "İsrailliler bize Joe Biden'mışız gibi davranamaz." diyerek, Netanyahu'nun geçmişte Biden yönetimiyle yaşadığı gerginliklere göndermede bulundu. Bu açıklama, 2010'da Obama döneminde yaşanan ve İsrail'in Biden'ın Kudüs ziyareti sırasında Doğu Kudüs'te 1.600 konutluk inşaat projesini duyurmasıyla patlak veren krizi de hatırlattı.

Channel 12 televizyonuna konuşan bir başka ABD'li yetkili, Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesi ve rehine anlaşmasını tehlikeye atması halinde Trump'ın "Netanyahu'yu mahvedeceği" uyarısında bulundu.

BATI ŞERİA İLHAK TASARISI YENİ DEĞİL

Benzer bir yasa tasarısı, daha önce 23 Temmuz 2025'te de Knesset gündemine gelmişti. 120 sandalyeli mecliste yapılan oylamada 71 milletvekili "evet", 13 milletvekili "hayır" oyu kullanmış; Arap partileri ile sol eğilimli Demokrat milletvekilleri tasarıya karşı çıkmıştı.

Muhalefetteki Yesh Atid ve Mavi Beyaz partileri oylamaya katılmazken, kısa süre önce koalisyondan ayrıldığını açıklayan Ultra-Ortodoks Şas Partisi hükümet yanlısı tavrını koruyarak "evet" oyu vermişti.

Tasarıda, "Batı Şeria'nın İsrail devletinin ayrılmaz bir parçası olduğu" ve "İsrail'in toprak bütünlüğünü sağlama konusunda doğal, tarihi ve yasal haklara sahip bulunduğu" ifadeleri yer alıyor. Karar yasa niteliği taşımamakla birlikte, uluslararası hukuka göre işgal altında bulunan Batı Şeria'nın ilhakı için hükümete çağrı anlamına geliyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Zamanı gelince Allah ikisini de mahvedecek. Azabı çok korkunç olacak. Bu Dünya da onlara bunu kimse anlatamaz çünkü anlamazlar. gidince yaşayarak görecekler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

Tartışma yaratan fotoğraf
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
'Piyasa dolandırıcılığı' iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı

Ünlü sihirbaza borsada işlem yasağı! İddialar hayli vahim
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.