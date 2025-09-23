Trump'tan NATO Ülkelerine Rus Hava Araçlarını Düşürme Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin hava sahalarına girmesi durumunda Rus hava araçlarını düşürmelerini desteklediğini söyledi.

80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu New York'ta toplanan liderler bir yandan Genel Kurul'a hitap ediyor, diğer yandansa ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'na seslenirken Filistin topraklarını devlet olarak tanımanın "Hamas'ı ödüllendirmek"

Göç konusunda da konuşan Trump, Birleşmiş Milletler'i Batılı ülkelerin "işgaline yol açmakla" suçladı ve başarısızlığa uğradığını söylediği "açık sınır" politikasından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Özellikle Avrupa kıtasının göç konusunda "ciddi anlamda başının dertte olduğunu" söyledi.

Avrupalı ülkeleri Rusya'dan gaz ve petrol almakla da suçlayan Trump, bunu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Trump, BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Zelenskiy ile görüşmesinde bir gazeteci Trump'a "NATO ülkeleri hava sahalarına giren Rus hava araçlarını sizce düşürmeli mi?" diye sordu.

Trump, "Evet, düşürmeli" dedi.

NATO üyesi Polonya, Romanya ve Estonya'nın Rus hava araçlarının hava sahalarını ihlal ettiğini açıklamasının ardından son zamanlarda gerginlik tırmanmıştı.

En son Estonya hükümeti, üç Rus MiG-31 savaş uçağının 19 Eylül Cuma sabahı Estonya semalarına "izinsiz girdiğini ve Finlandiya Körfezi üzerinde toplam 12 dakika kaldığını"

Rusya, Estonya hava sahasını ihlal ettiğini reddetti.

Bunun ardından Estonya, Polonya'nın izinden giderek NATO anlaşmasının 4. Maddesi kapsamında acil istişareler başlatılmasını istemişti.

2015 yılında, NATO üyesi olan Türkiye üzerinde çok daha kısa süreli bir hava sahası ihlali, bir Rus jetinin düşürülmesi ve sonunda pilotun ölümüyle sonuçlanmıştı.

Bu durum diplomatik ve ekonomik sonuçlar doğurdu, ancak topyekun bir savaşa yol açmadı. O dönemden beri benzer bir saldırı bildirilmedi.

Trump'a Zelenskiy ile görüşmesinde Ağustos ayında Alaska'da bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenip güvenmediği de soruldu.

Trump bu soruya bir ay sonra yanıt verebileceğini söyledi.

Trump ve Putin, Alaska'da Ukrayna'da ateşkes konusunda anlaşmaya varamamıştı.

Macron Trump'ı aradı: Konvoyun nedeniyle bekletiliyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Trump ile gerçekleştirdiği söylenen bir telefon konuşması sosyal medyaya yansıdı.

Paylaşılan görüntülere göre Macron aracının dışında beklerken Trump'a telefon açıyor, gülerek, "Nasılsınız? Tahmin edin, ne oldu? Sizin için her şey durdurulduğundan yol kenarında bekliyorum" diyor.

Macron yolu kapatan güvenlik güçleriyle de 10 kişiyle Fransa Konsolosluğu'na gittiğini söyleyerek pazarlık etmeye çalışıyor.

Bir polis memuru, "Özür dilerim Cumhurbaşkanım, gerçekten üzgünüm, şu an her şey kapatılmış durumda, bir konvoy gelmek üzere, üzgünüm" diyor.