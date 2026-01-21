Trump'tan muhabirin Grönland sorusuna olay yanıt: Göreceksin

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'a bir gün kala Grönland'ı ABD'nin parçası yapma planlarının boyutunu açıklamaktan kaçındı, transatlantik ilişkilerde gerilim tırmanıyor.

"NASIL BAŞARACAĞIZ? BUNU GÖRECEKSİNİZ"

Trump, Salı günü Beyaz Saray'daki yaklaşık iki saatlik basın toplantısında, Grönland'ı ABD'ye katma hedefi için ne kadar ileri gideceğini detaylandırmadı. Bir gazetecinin " Grönland'ı almak için daha ne kadar ileri gideceksiniz?" sorusuna sadece "Göreceksin" yanıtını verdi. Trump'ın bu açıklaması, uluslararası kamuoyunda "tehdit mi yoksa gerçek bir strateji mi?" tartışmasını alevlendirdi.

AVRUPA İLE GERİLİM BÜYÜYOR

Trump'ın Grönland'ı stratejik sebeplerle ABD'nin kontrolüne alma baskısı, yalnızca devletler arasında diplomatik tartışmalara değil ekonomik yaptırım tehditlerine de yol açtı. Trump yönetimi, Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerine Grönland planına destek vermezlerse yeni ticaret tarifeleri uygulama tehdidini sürdürüyor. Bu durum, Avrupa liderlerinin sert tepkisine neden oldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump'ın bu yaklaşımının transatlantik ilişkilerde "yıkıcı bir aşağı yönlü spirale" yol açabileceğini söyledi ve diplomasi çağrısı yaptı.

DAVOS GÜNDEMİNDE GRÖNLAND VAR

Trump, bu hafta İsviçre'nin Davos kentinde başlayacak Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) diğer liderlerle Grönland konusunu görüşeceğini belirtti. "Grönland ile ilgili çok sayıda toplantımız planlandı, bakalım iyi sonuçlanacak" dedi. Ancak bu iddialar yalnızca diplomatik değil siyasi kriz niteliği de taşıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump'ın Avrupa ülkelerine yönelik zorlama zammı tehditlerini "tamamen yanlış" olarak nitelendirerek ticaret savaşından kaçınma çağrısı yaparken, AB liderleri ortak yanıt hazırlıyor.

TARTIŞMA BİR KRİZE DÖNÜŞTÜ

Danimarka ve Grönland yönetimi, Trump'ın taleplerini açıkça reddediyor; Grönland'ın satılık olmadığını vurguluyor. Avrupa'nın birçok kentinde de "Grönland satılık değildir" sloganıyla protestolar örgütlendi. Uluslararası hukuk uzmanları ve NATO çevreleri, Trump'ın taleplerinin ittifak içinde güven bunalımına yol açabileceği uyarısında bulunuyor; çünkü başka bir NATO üyesinin egemenliğini tartışmalı yollarla ele geçirme girişimi "eşik altı" sınırları zorlayan bir diplomatik kriz anlamına geliyor.