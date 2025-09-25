Trump'tan jest! Her lidere açılmayan kapı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu temaslarını tamamladıktan sonra kritik görüşmeler için ABD'nin başkenti Washington D.C.'ye geçti. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Oval Ofis'te yapılacak görüşmede Gazze ve Suriye'nin öne çıkması bekleniyor.

WASHINGTON'A RESMİ KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, Washington'a yakın Joint Base Andrews Havalimanı'na indi. Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise New York'taki temaslarını tamamladıktan sonra Washington'a geçecek.

Blair House

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A BLAIR HOUSE JESTİ

ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a özel bir jest yaparak onu yabancı liderler için her zaman kullanılmayan devlet konuk evi Blair House'da ağırlayacak. Bu tercih, iki lider arasındaki sıcak ilişkilerin göstergesi olarak yorumlandı.

Erdoğan ve eşi, geceyi geçirecekleri Blair House'a ulaştıklarında Türk vatandaşlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. ABD Gizli Servisi'nin bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

BEYAZ SARAY'DA TARİHİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü Türkiye saatiyle 18.00–20.00 arasında Beyaz Saray'a gidecek. Oval Ofis'te yapılacak görüşmede Erdoğan ve Trump, Türk-Amerikalı gazetecilerin de katılımıyla ortak basın açıklaması yapacak.

ERDOĞAN'DAN TRUMP GÖRÜŞMESİNEİLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM zirvesi nin ardından Türkevi'ne geçişi sırasında basın mensuplarının yarın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Görüşelim. Görüştükten sonra zaten sizlere ne görüştüysek ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz" dedi.