Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik yeni tehditlerde bulundu. İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasını yineleyen Trump, Tahran'ın elindeki füze, insansız hava araçları (İHA) ve diğer araçların imhasına devam edildiğini savundu.

TRUMP'TAN TANSİYONU YÜKSELTEN SÖZLER

Trump, "Eşi benzeri görülmemiş bir silah gücümüz, sınırsız mühimmatımız ve bolca zamanımız var. Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin." ifadelerini kullandı.

İran'ın "47 yıldır tüm dünyada öldürdüğü masum insanlara" karşılık şimdi kendisinin onları öldürdüğünü iddia eden Trump, bundan "büyük onur" duyduğunu belirtti.

"MÜCTEBA HAMANEY SANIRIM HAYATTA"

Trump, Fox News kanalına verdiği ve henüz tamamı yayımlanmayan röportajda da İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'e ilişkin konuştu. Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu düşündüğünü belirten Trump, "Bence hasar görmüş durumda ama muhtemelen bir şekilde hayatta." dedi.

"TÜM GEMİLERİNİ BATIRDIK"

Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilerin cesaret göstermeleri gerektiğini söyleyerek, "Korkulacak bir şey yok. Bir donanmaları yok, tüm gemilerini de batırdık." diye konuştu.

İRAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in durumunun nasıl olduğuyla ilgili soruya "Yaralı ama iyi." yanıtını vermişti.

MÜCTEBA HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney göreve geldiği 8 Mart tarihinden bu yana ilk kez ulusa seslendi. Hamaney, resmi Telegram kanalı üzerinden ses kaydı şeklinde yaptığı açıklamada, İran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef almaya devam edeceğini söyledi. Ses kaydında İran halkına birlik çağrısında bulunan Hamaney , ABD ile İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin intikamının alınacağını belirtti.

Hamaney, "Dökülen bütün kan için intikam alınacak. Ülkemizi bölme girişimlerini engelledik. Tüm halkımız birlik olsun. Düşmanın bölgedeki üsleri, bu ülkeleri kontrol altına almayı amaçlıyor. Komşu ülkelerdeki düşman üslerinden saldırıya uğradık ve karşılık vermek zorunda kaldık. Komşu ülkeler ile dostluğa inanıyoruz. ABD üslerini hedef almaya devam edeceğiz" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması gerektiğini savunan Hamaney, Körfez ülkelerine "ABD üslerini kapatın" çağrısında bulundu. Hamaney mesajında şöyle konuştu: "Hürmüz Boğazı'nı kapatmak için mevcut tüm imkanları kullanmalıyız. Düşmanların zayıf olduğu tüm alanlarda harekete geçilmelidir. Sevgili savaşçı kardeşlerim! Halkın iradesi, etkili ve cezalandırıcı bir savunmayı sürdürmektir. Düşmanın çok az deneyimi olduğu ve ciddi şekilde savunmasız kalacağı ek cepheler açılması konusunda çalışmalar yapılmıştır ve savaş durumu devam ederse, ulusal çıkarlar doğrultusunda bu cepheler harekete geçirilecektir."

"BABAM KUR'AN OKURKEN ÖLDÜRÜLDÜ"

"Herkese şunu temin ederim ki, kayıplarımızın kanının intikamını almaktan vazgeçmeyeceğiz. Aklımızdaki intikam, Devrim'in Yüce Lideri'nin şehitliğiyle sınırlı değildir; aksine, düşman tarafından şehit edilen her bir vatandaşımız, intikamımızda ayrı bir vaka teşkil etmektedir. Yüce Allah, Ramazan ayının onuncu günü sabahında Kur'an-ı Kerim okurken liderimiz babama şehit olmayı bahşetti.

Düşmanın işlediği suçların, özellikle de Minab okulundaki saldırının intikamını almaktan çekinmeyeceğiz. Size söz veriyoruz ki tüm varlığımızla bu bayrağı, yani Hakikat Cephesi'nin ana bayrağını dalgalandırmak ve kutsal hedeflerinize ulaşmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz."

"ABD'NİN BARIŞ GETİRME İDDİASI YALAN"

"Tekrar ediyorum: İran, bölgede hakimiyet veya sömürgecilik kurmaya çalışmadan, tüm komşularıyla birlik ve sıcak, samimi ilişkiler kurmaya tamamen hazırdır. Bölgedeki ülkeler, sevgili vatanımıza saldıran ve insanlarımızı öldürenlere ilişkin tutumlarını netleştirmelidir. Bence bu üsleri en kısa sürede kapatmalılar, çünkü artık Amerika'nın güvenlik ve barış getirme iddiasının bir yalandan başka bir şey olmadığını anlamış olmalılar. Düşmandan tazminat alacağız ve eğer reddederlerse, uygun gördüğümüz kadar mallarına el koyacağız ve bu da mümkün olmazsa, eşdeğer miktarda mallarını imha edeceğiz."

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA