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Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız

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ABD'nin Yemen'de Husilere yönelik saldırıları devam ederken, Donald Trump'tan bir açıklama daha geldi. ABD Başkanı Trump, Husilere destek vermekle suçladığı İran'ı açık açık tehdit ederek, "Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız. Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Husiler tarafından yapılan saldırılardan İran'ın sorumlu tutulacağını belirterek, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen'deki Husilere askeri harekat emri vermesinin ardından bölgede gerilim bir kez daha tavan yaptı. ABD ordusu havadan ve denizden Husilere yönelik saldırılarını sürdürürken, Trump'tan bir açıklama daha geldi.

TRUMP: HUSİLERİN HER SALDIRISINDAN İRAN'I SORUMLU TUTACAĞIZ

ABD Başkanı Trump, İran'ı açık açık tehdit etti. Husilerin her saldırısından İran'ı sorumlu tutacaklarını söyleyen Trump, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN YEMEN TALİMATI

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını bildirmişti. İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarılutfierdonmez:

hani dünyaya barış getirecekti trump işe şavaş ve tehditler savurarak başladı dünyaya Allah dünyanın sonunu hayretsin

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

aynı bkun laciverdi

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Havlamaya başladı yine sarı fino. ABD borç batağında ve kendini kurtarmaya yer arıyor. Adam kaç gündür onlarca devlete sardı.

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

turp seninde ipini çekerler böyle gidersen ikizleri unutma senin ülken senin neyine yetmiyor dünyanın sahibi olamazsın

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