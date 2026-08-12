Haberler

Trump: Hürmüz Boğazı'nda Tam Kontrole Sahibiz, İran'ın Yapabileceği Hiçbir Şey Yok

Trump: Hürmüz Boğazı'nda Tam Kontrole Sahibiz, İran'ın Yapabileceği Hiçbir Şey Yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduklarını ve ABD Donanması'nın ablukasının 'çelikten bir duvar' gibi olduğunu savundu. İran'ın askeri gücünün kalmadığını, ekonomisinin çöktüğünü ve enflasyonun yüzde 300'e ulaştığını iddia eden Trump, Tahran'ın artık Orta Doğu'da etkili olamayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduklarını ve ABD Donanmasının uyguladığı ablukaya karşı İran'ın yapabileceği hiçbir şey olmadığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz güvenliği ve İran'ın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu belirten Trump, bu durumu sürdüreceklerini ifade etti. ABD Donanması tarafından uygulanan ablukanın herkes tarafından 'çelikten bir duvar' olarak adlandırıldığını kaydeden Trump, İran'ın bu duruma karşı koyacak gücü olmadığını ileri sürdü. Tahran yönetiminin askeri ve ekonomik yapısını hedef alan Trump, İran'ın donanması ve hava kuvvetlerinin kalmadığını, askerlerin maaş alamadığını, Devrim Muhafızları Ordusu'nun ağır hasar alarak dağıldığını ve ülke yönetiminin belirsizlik içinde olduğunu iddia etti.

İran ekonomisinin çöktüğünü ve enflasyonun yüzde 300 seviyesine ulaştığını öne süren Trump, Tahran'ın elinde yalnızca 'yalan haberlerin' kaldığını savundu. İran'ı 'sadece konuşup eyleme geçemeyen' bir ülke olarak nitelendiren Trump, Tahran'ın artık Orta Doğu'nun kabadayısı olmadığını belirterek açıklamasını 'Allah'a şükürler olsun' ifadesiyle sonlandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...

Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki...
Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli

Çerçeve yasanın kabulü sonrası Bahçeli'den bir çağrı var

Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı

Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

Yaptığı hainlik şehri ayağa kaldırdı, şimdi hesap veriyor
MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağının enkazına ulaşıldı

Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağının enkazına ulaşıldı
Beşiktaş, Dusan Vlahovic ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi

Taraftarı sevinçten uçuracak haber geldi: Kartal, golcüsüne kavuşuyor
Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat için TFF'ye sürpriz başvuru
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar