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Trump'tan "güzel saçları" için ilginç karar

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ABD Başkanı Donald Trump ilginç bir karara daha imza attı. Trump, eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden'ın döneminde yürürlüğe giren düşük su basıncı uygulamasına son verdi. Trump kararnameyi imzalarken, "Güzel saçlarıma iyi bakmak istiyorum, bu da iyi bir duşla mümkün" dedi.

Eski ABD başkanları Barack Obama ve Joe Biden, su tasarrufu sağlamak için ABD'deki duş başlıklarının tazyikini belirli bir limitin altına indirmişti. Trump bu durumdan şikayet ederek daha önceki başkanlık kararnamelerini iptal etti ve düşük su basıncı uygulamasına son verdi.

"AMERİKA'NIN DUŞLARI YENİDEN HARİKA OLACAK"

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, dakikada en fazla 9,5 litre su akışına izin veren duş başlığı düzenlemesinin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. Yeni kararla birlikte, duş başlıkları ve su kullanan diğer cihazlardaki (tuvalet, bulaşık makinesi vb.) kısıtlamalar da ortadan kalkacak. Açıklamada ayrıca, "Obama-Biden döneminin su baskısı savaşı sona erdi, Amerika'nın duşları yeniden harika olacak." ifadeleri yer aldı.

Trump'tan 'güzel saçları' için ilginç karar

"GÜZEL SAÇLARIMA BAKIM YAPMAK İSTİYORUM"

Kararnameyi imzalarken açıklama yapan Trump, "Güzel bir duş almak istiyorum. Güzel saçlarıma bakım yapmak istiyorum. Duşta saçlarım ıslansın diye 15 dakika ayakta durmam gerekiyor. Sadece damla damla geliyor. Bu saçmalık." diye konuştu. Trump, duş alırken suyun uzun süre akmadığını ve bunun gereksiz bir eziyet olduğunu ifade etti.

"BU SAÇMALIĞI BİTİRİYORUZ"

Trump açıklamalarının devamında ise "Ellerinizi beş kat daha uzun süre yıkıyorsunuz. Yani aslında aynı suyu harcıyorsunuz. Biz şimdi bu saçmalığı bitiriyoruz. İnsanlar artık düzgün yaşayabilecek" ifadelerini kullandı.

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Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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