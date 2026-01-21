Trump'tan Davos'ta çarpıcı çıkış: Bazen bir diktatöre ihtiyaç duyarsınız

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında CEO'larla bir araya gelen Donald Trump, kendisine yönelik yapılan "diktatör" eleştirilerini ilginç bir çıkışla yanıtladı. Trump, "Bazen bir diktatöre ihtiyaç duyarsınız" ifadelerini kullandı.

CEO'LARLA BULUŞMADA "DİKTATÖRLÜK" ÇIKIŞI

Newsweek'in haberine göre, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) çerçevesinde düzenlenen CEO Resepsiyonu ve Yemeği'nde iş dünyasının liderlerine hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı konuşmanın yankılarını değerlendirdi. Konuşmasının çok iyi eleştiriler aldığını belirten Trump, hakkındaki eleştirilere değinerek, "Genellikle benim için 'O korkunç bir diktatör tipi' derler. Evet, ben bir diktatörüm. Ama bazen bir diktatöre ihtiyaç duyarsınız" dedi.

"BEN SON DERECE SAĞDUYULU BİR İNSANIM"

Trump'ın bu ifadeleri ilk değil. Geçtiğimiz Ağustos ayında Washington DC'deki sert politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, "Birçok insan 'Belki de bir diktatörü seviyoruz' diyor" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak Trump, bu sözlerinin hemen ardından "Ben bir diktatör değilim, son derece sağduyulu bir insanım" diyerek kendisini savunmuştu.

MAMDANİ'NİN ZİYARETİNDE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Trump, kendisine yönelik "despot" ve "faşist" yakıştırmalarını da daha önce soğukkanlılıkla karşıladı. Kasım 2025'te Beyaz Saray'da New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile yaptığı görüşmede, bir muhabirin Mamdani'ye yönelik "Trump'ı despot olarak nitelendirmiştiniz" sorusu üzerine araya giren Trump, "Bana despottan çok daha kötü şeyler söylendi. Bu yüzden bu o kadar da hakaret edici değil" diyerek durumu gülümseyerek geçiştirdi.

Görüşme sırasında Mamdani'nin Trump'ı "faşist" olarak tanımlamasına dair siyasi gerekçelerini açıklamaya çalıştığı sırada, Trump'ın tavrı yine dikkat çekti. Rakibinin koluna hafifçe vuran Trump, "Sorun değil, söyleyebilirsin, sakıncası yok" diyerek bu tanımlamalara alışık olduğu mesajını verdi.