Trump suikast girişimi sonrası ilk kez kürsüde: Ulusumuzu beceriksiz liderlerin elinden kurtarmalıyız

Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuzda seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı.

"ABD BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINIZI KABUL EDİYORUM"

"Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" ifadelerini kullanan Trump, sadece Amerika'nın yarısını kazanmanın başarı olmadığını vurguladı. Trump, "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, kasımda çok büyük bir zafer elde edeceklerini belirterek, herkes için yeni bir güvenlik dönemi başlayacağının, toplum içindeki bölünmüşlüğün "iyileştirilmesi" gerektiğinin altını çizdi.

Suikast girişiminde yaşadıklarını detaylı olarak aktaran Trump, "Bu korkunç saldırıya rağmen bu akşam birlik ve kararlılıkla bir aradayız. Hiç olmadığım kadar daha kararlıyım." diye konuştu.

"4 ay sonra muazzam bir zafer kazanacağız" diyen Trump, suikast girişimiyle ilgili de konuştu. Trump, Suikast girşimini anlatmak gerçekten çok acı verici, Gizli Servisi tebrik ediyorum. Kafamı hareket ettirmeseydim bugün burada olamayacaktım" dedi.

Biden'a yüklenen Trump, "Amerikan tarihinin en kötü 10 başkanı Biden kadar kötü olamaz" ifadelerini kullandı. Saldırı sonrası yumruğunu hava kaldırğı fotoğrafın önünde konuşan Trump, "İnsanlara iyi olduğumu göstermek için yumruğumu havaya kaldırdım. Saldırılara karşı her zamankinden daha kararlıyım." ifadelerini kullandı.

"Yeşil enerji saçmalığına son vereceğiz" diyen Trump, "Harcanmamış trilyonlarca doları yollar, köprüler gibi gerçek şeylere harcayacağız. Birinci günde elektrikli araç planını da sona erdireceğim. Böylece ABD otomotiv sektörünü yıkılıştan kurtaracağım. Büyük fabrikalar Meksika'da inşa ediliyor. Ülkemize satmak için vergisiz otomotiv üretiliyor. Çin tarafından yapılıyor. Böyle bir şey yapanlar görevden alınmalı. Tüm otomotiv sektörü çalışanları Trump'a oy vermeli. Bu fabrikalar Meksika'da değil ABD'de inşa edilecek ve Amerikalılar çalışacak. Buna izin vermezlerse yüzde 100 veya yüzde 200 gümrük vergisi koyarız ve hiçbiri ABD'de satılmaz. Sadece Amerika'da üreteceğiz. Otomotiv endüstrisini yeniden ele geçireceğiz. 20-25 yıl geriye bakacak olursanız otomotiv endüstrimizin yüzde 68'inin Meksika ve Çin'e kaçtığını görürsünüz. Hepsini geri alacağız" dedi.