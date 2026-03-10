Trump savaşın faturasını damadına kesti

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki savaşın büyük ölçüde sona erdiğini söyleyen açıklamasının ardından İran'a yönelik saldırı kararına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, söz konusu askeri adımın arkasında danışmanlarından aldığı değerlendirmelerin bulunduğunu belirterek sorumluluğu bazı isimlere işaret ederek anlattı.

Bir basın toplantısında konuşan Trump, İran'ın ABD'ye saldırı hazırlığında olduğu yönünde kendisine aktarılan bilgiler doğrultusunda harekete geçtiklerini söyledi. Trump, İran'a yönelik saldırı kararının danışmanlarının verdiği istihbarat ve değerlendirmeler doğrultusunda alındığını dile getirdi.

Trump açıklamasında, "Steve, Jared, Pete ve Marco gibi isimlerin bana aktardıklarına dayanarak İran'ın bize saldıracağını düşündüm. Eğer bu adımı o an atmasaydık, bize saldırmayı planladıklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözleri özellikle damadı Jared Kushner ile birlikte Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi isimleri işaret etmesi nedeniyle Washington'da geniş yankı uyandırdı. ABD basınında Trump'ın açıklamaları, İran saldırısının sorumluluğunu danışmanlarına yüklediği şeklinde yorumlandı.

"SAVAŞ BÜYÜK ÖLÇÜDE SONA ERDİ" DEMİŞTİ

Trump bir gün önce yaptığı açıklamada ise Orta Doğu'daki çatışmaların büyük ölçüde sona erdiğini söylemişti. Bu açıklama küresel piyasalarda ve diplomatik çevrelerde dikkatle takip edilirken, İran'a yönelik operasyonların ardından bölgede tansiyonun düşebileceği yönünde yorumlar yapılmıştı.

Ancak Trump'ın son açıklamaları, İran'a yönelik askeri operasyon kararının arka planına dair yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

WASHINGTON'DA TARTIŞMA BAŞLADI

Trump'ın danışmanlarını açık şekilde işaret eden sözleri ABD siyasetinde de tartışma yarattı. Bazı yorumcular Trump'ın sözlerinin, İran'a yönelik askeri operasyonun sorumluluğunu paylaşma çabası olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Öte yandan Beyaz Saray ve adı geçen yetkililerden Trump'ın sözlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD ile İran arasındaki gerilim ise bölgede tamamen sona ermiş değil. Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği, bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar nedeniyle küresel piyasalarda belirsizlik sürüyor.