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Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi

Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi
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Haberler
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Bölge ülkelerinin liderleri ise, Erdoğan'ın Trump üzerindeki etkisini kullanmasını isteyerek, "Trump'ın sözünü dinleyeceği tek Müslüman lider sizsiniz" dedi.

Türkiye, Rusya- Ukrayna savaşının bitirilmesi için ikinci defa devreye girecek. Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Rusya ve Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından filmleri aratmayan sahnelerle esir takasının yapılmasını sağlayan, Moskova ve Kiev'i İstanbul'da masaya oturtarak barışın eşiğine getiren ve Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalatan Ankara, bir kere daha elini taşın altına koyacak.

"TRUMP'IN SÖZÜNÜ DİNLEYECEĞİ TEK MÜSLÜMAN LİDER SİZSİNİZ"

Önceki gün AK Parti milletvekilleri ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan-Trump görüşmesini değerlendirdi. Fidan'ın, "Bölge ülkelerinden, Cumhurbaşkanı'mızın, Trump üzerindeki etkisini kullanması yönünde bize çok talep geliyor. 'Trump'ın sözünü dinleyeceği tek Müslüman lider sizsiniz. Bu bakımdan ona görüşlerinizi aktarın' diyorlar." dediği öğrenildi.

TRUMP'TAN ÖZEL İSTEK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın da Erdoğan'dan özel bir isteğinin olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Trump, pazartesi günü telefonla görüştüğü Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi noktasındaki beklentilerini iletti. Trump'ın, Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için birlikte çalışma önerisinde bulunduğu belirtildi.

TÜRKİYE DESTEĞE HAZIR

Azerbaycan-Ermenistan savaşında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek müdahale etmeden tarafsız kalmasını sağlayan, Somali ile Etiyopya'nın arasını bularak kara kıtayı savaşın eşiğinden döndüren Ankara, giderek şiddetlenen Rusya-Ukrayna savaşı için yeniden atım atacak. Bu noktada, Türkiye, Karadeniz'de bir savaş riskini tamamen ortadan kaldırmak, bölgesinde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğunu ABD yönetimine iletti.

İKİ TARAFLA DA GÖRÜŞEN ÜLKE

Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin, Putin'in başlattığı 8-11 Mayıs tarihleri arasındaki ateşkes sürecinin kalıcı olması konusunda adım atabileceği belirtiliyor. Türkiye, 2022 yılında Rusya-Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için diplomatik çabasını kesintisiz sürdürmüş ve tarafları İstanbul'da masaya oturtmuştu. Savaşın başladığı günden beri iki ülkeyle de temaslarını sürdürebilen sayılı ülkelerden biri olan Türkiye'nin, Ankara-Moskova ve Ankara-Kiev hattında diplomatik temaslar yürütmesi öngörülüyor. Ankara'nın meselelerin aynı masa etrafında çözülmesi çağrısını taraflara iletmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Büyük Ortadoğu Projesi gereği yaşananları uyimayın Terörist başları baş tacı oldu PKK PYD YPG devletini kurdular Uyumaya devam

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Haber YorumlarıKadirİbo:

hahah şu lafın başka bir siyasiye dese akp liler linç eder: "trump'ın sözünü dinleyecek tek müslüman lider sizsiniz" diğerleri biat etmiyor muymuş yani?

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Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

ABD'nin İngilizin uşağı CHP dir AKP ve mhp nin reislerine kimse emir veremez bu böyle biline halka bildirile

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Haber YorumlarıAras Aras:

Ofisinin duvarına çerçeveleyip astiği Aptal olma Tayyip yazısını kaldırmıştır herhalde

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

Tramp kuklasını bulmuş ,vay halimize

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Haber YorumlarıKardan Adam:

YALAN DOLAN SAFSATA

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Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Onun isteği tamamda Erdoğan'ın Gazze isteği ne oldu.kocaman bir YALAN

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Tamam iş şimdi tamam

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Haber YorumlarıOsman Gazi SOLMAZ:

@Kadirİbo diye bir şahıs haberi tam okumadan paylaşım yapıyor arkasından gelen asıl koyunlarda o yorumu beğeniyor cümleyi tam okursan "trump erdoğanın sözünü dinler yazıyor." işinize geldiği gibi okuyonuz herşeyi

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Haber YorumlarıHaberler.com .:

Tamam ama bir şartla sözünü tutarım f16'ları verecek misin

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