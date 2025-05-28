Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
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Rusya lideri Putin'in Ukrayna savaşını bitirip bitirmek istemediğini bilmediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, açık açık tehdit etti. Trump, "Putin eğer bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı tavrını iyice sertleştirdi. Putin'in Ukrayna ile savaşta ateşkese yanaşmadığını söyleyen Trump, bir kez daha tehdit etti.

TRUMP: PUTİN OYUN OYNUYORSA FARKLI DAVRANACAĞIM

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirip bitirmek istemediğine dair bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Trump, "Putin eğer bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da olanların hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

"PUTİN ATEŞLE OYNUYOR"

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından önceki gün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yüklenmişti. Trump, Rusya Devlet Başkanı'na seslenerek, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" değerlendirmesini yapmıştı.

Trump, son dönemdeki bazı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bundan memnuniyet duymadığını belirtmişti.

RUSYA'DAN "3. DÜNYA SAVAŞI" TEHDİDİ: UMARIM TRUMP BUNU ANLAR

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmirtiy Medvedev ise tehdit dolu açıklama yapmıştı. Medvedev Trump'ın açıklamalarına "Ben gerçekten kötü sadece bir şey biliyorum o da 3. Dünya Savaşı, umarım Trump bunu anlar" diyerek tepki göstermişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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