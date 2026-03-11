Haberler

Trump, Pedro Sanchez'i tehdit etti: İspanya ile ticareti kesebiliriz

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda Washington'la aynı çizgide hareket etmediği gerekçesiyle İspanya'yı sert sözlerle eleştirerek iki ülke arasındaki ticaretin tamamen kesilebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'nın İran konusunda izlediği politikayı sert sözlerle eleştirdi. Basın mensuplarına konuşan Trump, İspanya'nın yeterince iş birliği yapmadığını savunarak iki ülke arasındaki ticaretin tamamen kesilebileceğini söyledi.

ABD-İSPANYA HATTINDA GERİLİM

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik başlattığı saldırı, İspanya yönetiminin tepkisini çekti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada İran halkının geleceğine dış güçlerin yön vermemesi gerektiğini ifade etti. Sanchez'in bu sözleri ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisine neden oldu.

"İSPANYA İLE TİCARETİ KESEBİLİRİZ"

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada İspanya'nın tutumunu sert sözlerle eleştirerek "Çok kötü davrandılar. İspanya ile ticareti kesebiliriz" dedi.

"İSPANYA HALKI HARİKA AMA LİDERLERİ DEĞİL"

Konuşmasının devamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i hedef alan Trump, kişisel eleştirilerde bulundu. Trump, "İspanya halkı harika ama liderleri öyle değil." diyerek Sanchez'in politikalarını eleştirdi. ABD Başkanı daha önce de Sanchez'i NATO kapsamında savunma harcamalarına yeterli bütçe ayırmamakla suçlamıştı.

SANCHEZ, 23 YIL ÖNCESİNİ HATIRLATMIŞTI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise İran'a yönelik askeri operasyonlara karşı olduklarını belirterek "23 yıl önce başka bir ABD yönetimi bizi Orta Doğu'da bir savaşa sürükledi. O zaman da Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarını ortadan kaldırmak için saldırı yapıldığı söyleniyordu. Ancak gerçekte Avrupa, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana en büyük güvensizlik dalgasıyla karşı karşıya kaldı" demişti.

Olgun Kızıltepe
500

