Trump tüm dünyanın beklediği anlaşma için tarih verip tehdit etti

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran'la müzakerelere ilişkin başlıkları ve güncel durumu değerlendirdi.

"EĞER ANLAŞMAYA VARAMAZSAK, İKİNCİ AŞAMAYA GEÇECEĞİZ"

İran'la bir anlaşmaya varmak istediklerini ve bu konuya ilişkin güncel durumu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dünkü görüşmede de değerlendirdiklerini aktaran Trump, sürecin nereye gittiğini görmek istediğini vurguladı.

Trump, " İran'la bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde (onlar için) çok travmatik olacak, bunun olmasını istemiyorum, onlarla bir anlaşma yapmalıyız." diyerek, İran'la anlaşmaya varamamaları durumunda bunun Tahran yönetimi için "kötü sonuçlar" doğuracağına işaret etti.

Trump, İran'la yapacakları olası anlaşmanın ABD açısından "adil ve iyi bir anlaşma" olması gerektiğinin altını çizerek, "Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama onlar için çok zor olacak, bunun peşinde değilim." değerlendirmesini yaptı.

TARİH VERDİ

Tahran'la görüşme takviminin ne kadar süreceğine ilişkin bir soruya da yanıt veren Trump, "Önümüzdeki ay bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum" diyerek, İranlılarla istediği kadar görüşebileceğini ve sonunda kararın kendisine ait olduğunu kaydetti.

NETANYAHU İLE İRAN'I GÖRÜŞMÜŞTÜ: ISRAR ETMEM DIŞINDA BİR SONUCA VARILAMADI

Dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Trump, İran'la görüşmelerin devam etmesi konusunda ısrarcı olduğunu belirtmişti.

Trump, görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Başbakan Netanyahu ve ekibi ile görüşmemi az önce sonlandırdım. Çok iyi bir görüşme oldu, ülkelerimiz arasındaki muazzam ilişkiler devam ediyor. İran'la görüşmelerin devam etmesi ve bir anlaşmaya varılıp varılamayacağının görülmesi konusunda ısrar etmem dışında kesin bir sonuca varılamadı. Başbakanı tercihimin bir anlaşmaya varılmasından yana olduğu konusunda bilgilendirdim. Eğer varılamazsa sonucun ne olacağını görmemiz gerekecek"

Geçtiğimiz yıl İran ile İsrail arasında 12 gün süren çatışmalara da değinen Trump, "İran en son bir anlaşma yapmamaya karar verdiğinde Gece Yarısı Çekici Operasyonu ile vurulmuştu. Bu onlar için iyi bir sonuç vermemişti. Umuyorum bu sefer daha makul bir şekilde davranacaklar ve sorumluluk sahibi olacaklar" demişti.

NETANYAHU ANLAŞMANIN İRAN'IN BALİSTİK FÜZE PROGRAMINI DA İÇERMESİNİ İSTİYOR

Netanyahu ise görüşme sonrasında ABD'den ayrılırken yaptığı açıklamada, Tahran yönetimiyle olası bir anlaşmanın İran'ın balistik füze programını içermesi gerektiğini söylemişti.

Trump'a bir anlaşmaya varılması halinde bunun İsrail ve tüm uluslararası toplum için önemli olan bileşenleri içermesi gerektiğini açıkça belirttiğini ifade eden Netanyahu, "Sadece nükleer mesele değil, balistik füze programı ve İran'ın bölgedeki vekil güçleri de anlaşmanın kapsamına dahil olmalıdır." diye konuşmuştu.

İran'la herhangi bir anlaşmaya varma ihtimali konusunda şüpheci olduğunu dile getiren Netanyahu, "Başkan Trump, İranlıların kiminle muhatap olduklarını anladığına inanıyor." ifadesini kullanmıştı.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti. Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.