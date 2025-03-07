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Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım

Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
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ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerinin harcama hedeflerini karşılamamaları halinde onları savunmayacaklarını belirterek; "Eğer ödeme yapmazlarsa onları savunmayacağım. Hayır, onları savunmayacağım. Bunu söylediğimde çok tepki aldım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, yeterince ödeme yapmazlarsa ABD'nin NATO müttefiklerini savunmayacağını belirtti. Trump, önümüzdeki bir buçuk ay içinde Suudi Arabistan'a seyahat etmeyi planladığını da aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te gazetecilere verdiği demeçte, bir kez daha, harcama hedeflerini karşılamamaları halinde ABD'nin NATO müttefiklerini savunmayabileceğini belirtti.

NATO ÜLKELERİNE TEHDİT GİBİ SÖZLER

Oval Ofis'te bir muhabirin "ABD'nin ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağını bir politika haline getirecek misiniz?" sorusuna Trump, "Eğer ödeme yapmazlarsa onları savunmayacağım. Hayır, onları savunmayacağım. Bunu söylediğimde çok tepki aldım." cevabını verdi.

Başkan Trump, "Eğer ABD sıkıntıya girerse ve biz onları arayıp 'Bir sorunumuz var' dersek, Fransa, 'Bir sorunumuz var' dersek, adını vermeyeceğim birkaç ülke daha… Sizce gelip bizi korurlar mı?" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK

ABD Başkanı Trump açıklamasının devamında önümüzdeki bir buçuk ay içinde Suudi Arabistan'a seyahat etmeyi planladığını da dile getirdi. Trump, "Onlarla harika bir ilişkim var ve bana çok iyi davrandılar. Ancak askeri teçhizat ve diğer şeyleri satın almak için Amerikan şirketlerine çok para harcayacaklar." dedi.

Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Dünya
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