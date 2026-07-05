Trump: Netanyahu, Beyaz Saray'da görüşme talep etti

Abd Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisinden gelecek hafta için Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisinden gelecek hafta için Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini söyledi. Görüşmenin Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nden dönüşünden sonra olabileceğini belirten Trump, "Netanyahu ile çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" dedi.

Trump, açıklamasında İran'la olan sürece de değindi. İranlıların 'anlaşma yapmak için yalvardığını' öne süren Trump, her iki tarafın da ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle görüşmelere bir hafta ara verdiğini kaydetti. Trump, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı