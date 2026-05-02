Trump - Merz gerilimi: ABD, Almanya'daki binlerce askerini çekiyor

ABD Savunma Bakanlığı, Donald Trump'ın Alman Başbakanı Friedrich Merz'i hedef alan açıklamaları sonrası bu ülkedeki 5.000 askerini çekmeyi planladığını duyurdu.

Karar Trump'ın Merz'i hedef alan mesajlarından bir gün sonra açıklandı.

Almanya Başbakanı Merz, 27 Nisan'da, İran yönetiminin Pakistan'daki görüşmelerin sonuçsuz kalmasını sağlayarak ABD'yi küçük düşürdüğünü savundu.

Ardından 30 Nisan'da Trump sosyal medya hesabından Merz'in başbakanlıkta "korkunç bir iş çıkardığını" iddia etti.

Merz yönetimindeki Almanya'nın göç ve enerji de dahil olmak üzere "bir sürü sorunu" olduğunu söyledi.

Trump ayrıca ABD birliklerinin İtalya ve İspanya'dan da çekilmesini önerdi.

ABD'nin Almanya'da önemli bir askeri varlığı bulunuyor.

2025 Aralık ayı itibarıyla ülke genelindeki üslerde 36.000'den fazla aktif görevli asker konuşlu.

Merz ne dedi?

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Pazartesi üniversite öğrencileriyle biraraya geldiği bir oturumda konuştu.

Almanya Başbakanı, "İranlılar müzakere konusunda, daha doğrusu, müzakere etmeme konusunda çok yetenekliler; Amerikalıların İslamabad'a gidip, hiçbir sonuç elde edemeden geri dönmelerini sağlıyorlar" dedi ve ekledi:

"Bütün bir ulus, başta Devrim Muhafızları olmak üzere İran liderliği tarafından küçük düşürülüyor."

Merz, savaşın Almanya'ya çok pahalıya mal olduğunu da söyledi.

ABD'nin İran konusunda bir çıkış stratejisi olup olmadığını anlayamadığınına yönelik sözleri de bu bağlamda öne çıktı.

Buna karşılık Trump, Truth Social adlı platformunda Merz'in "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını" düşündüğünü ve "ne dediğini bilmediğini" söyledi.

"Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı!" diye yazdı.

BBC, yorum için Washington'daki Alman büyükelçiliğiyle iletişime geçti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'de Alman Basın Ajansı'na verdiği demeçte, "Amerikan askerlerinin Avrupa'da, özellikle de Almanya'da bulunması bizim ve ABD'nin çıkarınadır" ifadelerini kullandı.

Pistorius kararın sürpriz olmadığını da söyledi.

Alman Bakan ABD'nin, Avrupa'dan ve Almanya'dan askerlerini çekmesinin "öngörülebilir" olduğunu savundu.

Pentagon sözcüsü Sean Parnell ise yaptığı açıklamada, asker çekme emrinin Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten geldiğini söyledi.

"Bu karar, Bakanlığın Avrupa'daki askeri varlığının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından ve sahadaki gereksinimler ve koşullar dikkate alınarak alınmıştır" dedi.

"Çekilmenin önümüzdeki altı ila on iki ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması operasyonlarına katılmayı reddettikleri için ABD'nin NATO müttefiklerine sert eleştiriler yöneltiyor.

Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD birliklerinin İtalya ve İspanya'dan çekilmesini düşündüğünü söyledi.

İran savaşına katılmama kararları nedeniyle bu ülkeleri hedef alan Trump, "İtalya bize hiçbir şekilde yardımcı olmadı ve İspanya korkunçtu" dedi.

"Her durumda 'Ben karışmak istemiyorum' dediler" ifadelerini kullandı.

Almanya, İtalya ve İngiltere ile birlikte, Avrupa topraklarında en fazla ABD askerinin bulunduğu ülkelerin başında geliyor.

Birçoğu, güneybatı Almanya'daki Kaiserslautern şehrinin dışındaki Ramstein Hava Üssü'nde konuşlanmış durumda.

Dünyada sadece Japonya Almanya'dakinden büyük bir ABD askeri varlığına ev sahipliği yapıyor.

Trump daha önce deAlmanya'daki ABD asker sayısını azaltmayı önermişti, ancak bu uygulamaya konulmadı.

Joe Biden döneminde 2020'de, 12.000 ABD askerinin Almanya'dan Avrupa'daki diğer NATO ülkelerine veya ABD'ye geri taşınması önerisi Kongre tarafından engellendi.

ABD'nin İtalya'da yaklaşık 12.000 ve İngiltere'de 10.000 askeri bulunuyor.