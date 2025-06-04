Trump malikanesinde alarm! İçeri girerken Gizli Servis'e yakalandı

Trump malikanesinde alarm! İçeri girerken Gizli Servis'e yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bu hafta dikkat çeken bir olay yaşandı. Anthony Thomas Reyes isimli 23 yaşındaki bir genç sabaha karşı malikanenin çevresindeki çiti aşıp içeri girmeye çalışırken Gizli Servis tarafından kıskıvrak yakalandı. Reyes polise verdiği ifadede Trump'ın torunu Kai Trump'la "evlenmek" için malikaneye girmek istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'ya tırmanarak girmeye çalışan bir kişi yakalandı. Salı sabahı Gizli Servis tarafından yakalanan 23 yaşındaki Anthony Thomas Reyes, hem Trump'a 'İncil'i yaymak' hem de başkanın genç torunuyla evlenmek istediğini söyledi.

MALİKANEYE GİRMEYE ÇALIŞTI

Palm Beach Polis Departmanı'na göre, 23 yaşındaki Anthony Thomas Reyes, Mar-a-Lago'nun çevresindeki güvenlik çitini aşarak malikaneye girmeye çalıştı. Alarm sistemlerinin devreye girmesiyle olay yerine gelen Gizli Servis görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Trump malikanesinde alarm! İçeri girerken Gizli Servis'e yakalandı

"TRUMP'A İNCİL'İN MESAJINI İLETMEK İSTEDİM"

Reyes'in amacının oldukça sıra dışı olduğu ortaya çıktı. Fox News'te yer alan iddialara göre Trump'a "İncil'in mesajını iletmek" ve Trump'ın genç torunu Kai ile "evlenmek" istediğini söyledi. Olay sırasında Trump'ın başkent Washington'da bulunduğu öğrenildi.

Trump malikanesinde alarm! İçeri girerken Gizli Servis'e yakalandıAnthony Thomas Reyes.

KEFALET 50 BİN DOLARA YÜKSELTİLDİ

Gözaltı sonrası hazırlanan polis raporuna göre Reyes, daha önce de yılbaşı gecesi benzer şekilde mülke izinsiz girmeye çalışmış ve o sırada Trump'ın da tesiste bulunduğu tespit edilmişti. Polis, bu ilk olayda Reyes'e resmi bir uyarı vermekle yetinmişti. Bin dolarlık kefaletle serbest bırakılması planlanan Reyes'in kefaleti, olayın ciddiyeti nedeniyle 50 bin dolara yükseltildi. Federal suçlamaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMengele:

Trump da versin torunu kurtulsun canim

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısefa.kural:

hedef biraz fazla büyük değil mi dostum,hayal gücün kuvvetli inandık ama gerçek dünyada olduğunu unutmamalısın.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yakaladıkları hırsızlara etek giydirip video çektiler

Çatıda yakaladıkları 2 genci zorla etek giydirip videoya aldılar
Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi

Dursun Özbek'ten Osimhen müjdesi
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.