ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazeteci Dasha Burns ile çok konuşulacak bir röportaj gerçekleştirdi.

MADURO İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

ABD yönetiminin Latin Amerika'da uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddia edilen hedeflere karşı aldığı askeri önlemleri daha da genişletebileceğini söyleyen Donald Trump, "Maduro'nun sayılı günleri kaldı" ifadesini kullandı.

"BU KONUDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Trump, Venezuela'da kara birliklerinin konuşlandırılması konusunda "Bu konuda bir karar vermek veya almamak istemiyorum. Bu konuda konuşmuyorum" dedi ve ekledi: "Sizinle askeri strateji hakkında konuşmak istemiyorum."

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro.

MEKSİKA VE KOLOMBİYA DA SIRADA

Trump, uyuşturucu ticaretinin yoğun olduğu Meksika ve Kolombiya gibi diğer ülkelerdeki hedeflere karşı güç kullanmayı değerlendirebileceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle 'yerinde mücadele' iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını verdi. Maduro'nun on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu 'Cartel de los Soles'in liderliğini yaptığı öne süren ABD, 25 Temmuz'da 'Cartel de los Soles'i, 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' diye tanımladı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce vereceğini duyurduğu 25 milyon dolarlık ödülü de 50 milyon dolara yükseltti. ???????Trump'ın talimatıyla 29 Ağustos'ta Venezuela açıklarına bir denizaltı ve yedi savaş gemisi gönderildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ordunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söyledi.

Maduro'ysa buna karşılık 5 Eylül'de 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıkladı. Daha sonra ABD, 'uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele' gerekçesiyle dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunu, Latin Amerika bölgesine gönderdi. USS Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu, 4 binden fazla denizci ve dokuz taktik hava filosundan oluşuyor.

ABD, daha sonra Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine aldı. Venezuela, varlığını kabul etmediği Cartel de los Soles'e dair ABD'nin adımını, ülkeye müdahale için 'bahane' olarak nitelendirdi. Trump kısa süre önce de Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını belirtti.