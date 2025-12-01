Trump, Maduro ile Görüştüğünü Doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı görüşmeyi doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Air Force One uçağında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "İyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem. Sadece bir telefon görüşmesiydi" dedi. Trump, görüşmenin içeriği ile ilgili ayrıntı paylaşmadı.