Haberler

Trump, Maduro ile Görüştüğünü Doğruladı

Trump, Maduro ile Görüştüğünü Doğruladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesini doğruladı, ancak görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı görüşmeyi doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Air Force One uçağında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "İyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem. Sadece bir telefon görüşmesiydi" dedi. Trump, görüşmenin içeriği ile ilgili ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 3.7 büyüdü

Taşlar yerine oturuyor! Son veri Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

İstanbul'u ayağa kaldıran yangın! Alevler şehrin her yerinden görüldü
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Trump: Ukrayna'da barış anlaşmasına varma şansımız oldukça yüksek

Trump beklenen haberi verdi! Dünya 4 yıl sonra rahat bir nefes alacak
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.