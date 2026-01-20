Haberler

Trump, Macron'un kendisine gönderdiği mesajı paylaştı

Trump, Macron'un kendisine gönderdiği mesajı paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye, İran ve Grönland konusundaki mesajını sanal medya hesabında paylaştı. Macron, G7 toplantısı için Trump'ı akşam yemeğine davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine gönderdiği mesajı sanal medya hesabından paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldiği görülen bir mesajın ekran görüntüsüne yer verdi. Mesajda Macron'un, "Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum" ifadelerini kullandığı görülüyor.

22 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te G7 toplantısı düzenlemeyi teklif eden Macron, görüşmeye Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da davet edebileceğini söylüyor. Macron ayrıca aynı gün Trump'ı ABD'ye dönmeden birlikte akşam yemeği yemeye davet ediyor.

TRUMP, RUTTE'DEN GELEN MESAJI DA PAYLAŞTI

Trump, bir diğer paylaşımında ise NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den gelen mesajın ekran görüntülerini aktardı. Mesajda, Grönland konusunda bir yol bulmakta kararlı olduğunu belirten Rutte'nin, "Bugün Suriye'de başardıkların inanılmaz. Davos'ta medyaya açıklamalarımı senin oradaki, Gazze'deki ve Ukrayna'daki çalışmalarına dikkati çekmek için kullanacağım" yazdığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın

Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede