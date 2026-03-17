Trump: Küba'yı alma onuru benim olacak

Trump: Küba'yı alma onuru benim olacak
ABD Başkanı Donald Trump "Küba'yı alma onuru benim olacak. Bu büyük bir onur. Küba'yı bir şekilde almak. Küba'yı alınca Küba'yla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Küba'yı alma onurunun kendisine ait olacağını söyledi.
  • Trump, Küba'nın şu anda çok zayıflamış bir ülke olduğunu iddia etti ve ABD'nin Küba ile istediği her şeyi yapabileceğini ileri sürdü.
  • ABD yönetimi, müzakerelerde Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in görevden ayrılmasını gündeme getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba hakkında yaptığı açıklamalarla uluslararası gündemde tartışma yarattı. Trump, Küba'nın mevcut kriz nedeniyle zayıfladığını savunarak "Küba'yı alma onurunun kendisine ait olacağını" söyledi.

"ABD BUNU NE ZAMAN YAPACAK DİYE SORULURDU"

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, ABD'nin Küba üzerinde istediği her şeyi yapabilecek güce sahip olduğunu ileri sürdü. Trump, "Hayatım boyunca ABD ile Küba arasındaki ilişkiyi duydum. ABD bunu ne zaman yapacak diye sorulurdu. Küba'yı alma onurunun bana ait olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"KÜBA ŞU ANDA ÇOK ZAYIFLAMIŞ BİR ÜLKE"

Trump, Küba'nın şu anda "çok zayıflamış bir ülke" olduğunu iddia ederek, "Onu özgürleştirir miyim, alır mıyım bilmiyorum ama Küba ile istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.

ÜLKEDE BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Bu açıklamalar, Küba'nın ciddi bir enerji krizi yaşadığı ve ülke genelinde büyük elektrik kesintilerinin meydana geldiği bir dönemde geldi. ABD'nin Venezuela'dan Küba'ya giden petrol sevkiyatlarını durdurması ve enerji üzerindeki baskıyı artırması, adadaki ekonomik ve enerji krizini derinleştirdi.

DEVLET BAŞKANININ GÖREVDEN AYRILMASI GÜNDEMDE

ABD ile Küba arasında son dönemde diplomatik temasların sürdüğü de ortaya çıktı. Basına yansıyan bilgilere göre Washington yönetimi, müzakerelerde Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in görevden ayrılmasını gündeme getirdi.

2018'de göreve gelen Díaz-Canel ise ABD ile görüşmelerin ancak "egemenlik, eşitlik ve karşılıklı saygı" ilkeleri çerçevesinde yürütülebileceğini söyledi ve ülkenin iç işlerine müdahaleyi kabul etmeyeceklerini vurguladı. Trump yönetimi son aylarda Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırırken, Washington'da bazı yetkililer Havana'da rejim değişikliği çağrısı yapmaya devam ediyor.

TRUMP NEDEN KÜBA'YI İSTİYOR?

Trump'ın Küba'ya yönelik sert açıklamalarının arkasında birkaç temel siyasi ve stratejik neden olduğu değerlendiriliyor:

1. Rejim değişikliği hedefi

Trump yönetimi uzun süredir Küba'daki komünist yönetimin değişmesini istiyor. Washington, Havana hükümetinin devrilmesini veya ciddi siyasi reformlara zorlanmasını hedefleyen bir "maksimum baskı" politikası yürütüyor.

2. Enerji ve ekonomik krizden yararlanma

Küba şu anda ciddi bir enerji ve ekonomik kriz yaşıyor. ABD'nin petrol sevkiyatlarını engellemesi ve Venezuela'dan gelen petrolün kesilmesi ülkede uzun süreli elektrik kesintilerine ve ekonomik çöküş riskine yol açtı. Trump yönetimi bu zayıflığı müzakere için bir fırsat olarak görüyor.

3. ABD'nin Karayipler'deki stratejik etkisini artırmak

Küba, ABD kıyılarına çok yakın ve Karayipler'de önemli bir jeopolitik konuma sahip. Washington yönetimi, adanın Rusya ve Çin gibi ülkelerle ilişkilerinden de rahatsızlık duyuyor ve bölgede kendi etkisini güçlendirmek istiyor.

4. İç politika ve Küba kökenli seçmenler

ABD'de özellikle Florida'da yaşayan Küba kökenli Amerikalı seçmenler, Küba'daki komünist yönetime karşı sert politikaları destekliyor. Bu nedenle Küba politikası ABD iç siyasetinde de önemli bir konu.

5. "Friendly takeover" söylemi

Trump son açıklamalarında Küba için "dostça bir devralma" olabileceğini söylemiş ve ülkenin zayıfladığını iddia etmişti. Bu söylem, ABD'nin adadaki siyasi düzeni değiştirme ihtimaline işaret eden tartışmaları artırdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Dostum Trump diyen bir reisimiz var çok şükür

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

