Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşmesinin ardından İran'la devam eden savaş hakkında açıklamalarda bulundu. Kara harekatına "Hiçbir yere asker göndermiyorum. Gönderseydim de size söylemezdim" diyerek kapıyı kapatan Trump, İran'ın petrol ihracatında önemli bir nokta olan Hark Adası hakkında "İstediğimiz zaman alabiliriz.İstersek savaş iki saniyede biter" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran'la devam eden savaşa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GÖNDERSEM DE SÖYLEMEZDİM"

İran'la yaşanan savaşa değinen Trump, "Hiçbir yere asker göndermiyorum. Gönderseydim de size söylemezdim" ifadelerini kullanarak hem net hem de tartışma yaratacak bir mesaj verdi.

HARK ADASI ÇIKIŞI

Trump, İran'ın petrol ihracatında kritik öneme sahip Hark Adası hakkında da dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı, "İstediğimiz zaman alabiliriz. Ben ona orada duran küçük ada diyorum. Tamamen korumasız" sözleriyle askeri üstünlük vurgusu yaptı.

"SAVAŞ İKİ SANİYEDE BİTER"

ABD'nin askeri kapasitesine dikkat çeken Trump, "Donanmaları yok oldu. Hava kuvvetleri yok oldu. Uçaksavar sistemleri yok oldu. İstediğimiz yere uçuyoruz, kimse bize ateş bile etmiyor" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, "İstersek savaş iki saniyede biter" diyerek iddiasını daha da ileri taşıdı.

ABD Başkanı, enerji tesislerine yönelik saldırıların önlenmesi konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü de açıkladı.

MÜTTEFİKLERE MESAJ

Daha önce Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için müttefik ülkelere çağrıda bulunan Trump, bu kez "Japonya'dan ya da başka kimseden bir şeye ihtiyacımız yok, ancak insanların adım atmasının uygun olduğunu düşünüyorum" diyerek uluslararası topluma mesaj verdi.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

