Abd Başkanı Donald Trump, "İspanya NATO üyesi, ama iyi NATO üyesi değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'da katıldığı siyasi etkinlikte konuştu. Madrid yönetimi ile ilgili açıklamada bulunan Trump, "İspanya NATO üyesi ama iyi NATO üyesi değil" ifadesini kullandı.

Trump, İspanya'nın tarihsel olarak etkili olduğu Küba, Porto Riko, Filipinler ve Guam gibi bölgelerden söz ederek, "İspanya bize iyi davranmıyor. Yakında buraların elinizden kayıp gittiğini görünce anlayacaksınız. Hepsi bir zamanlar bizimdi" değerlendirmesinde bulundu.

Panama Kanalı'na da değinen Trump, kanalın ABD tarafından inşa edildiğini söyleyerek, daha sonra devredilmesinin 'stratejik bir hata' olduğunu belirtti. Trump, "Çin'in bölgedeki etkisine karşı Washington harekete geçecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı