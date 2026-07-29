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Trump: İran’ı çok sert şekilde vuracağız

Trump: İran’ı çok sert şekilde vuracağız
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ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün’deki ABD güçlerine yönelik saldırılara yanıt olarak İran’ı ‘çok sert şekilde’ vuracaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara yanıt olarak İran'ı 'çok sert şekilde' vuracaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına, İran'ın Ürdün'deki ABD üslerine dün geceki saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara yanıt olarak İran'ı 'çok sert şekilde' vuracaklarını söyledi. ABD ile Suudi Arabistan'ın saldırılarının, Irak hükümetiyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini belirten Trump, "Dünkü İran saldırısı sürpriz oldu ve kuvvetlerimizin İran füzelerini düşürmek için sadece birkaç dakikası vardı. Gelen füzeler hedeflerine ulaşmadan önce hava savunma sistemleri tarafından vuruldu ve operasyon başarıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Operasyonuna ait görüntüleri izlediğini ve ABD askerlerinin saldırı sırasında koordinatları gerçek zamanlı paylaşarak müdahaleyi yönettiğini vurgulayan Trump, İran destekli milisleri 'dünyanın kanseri' olarak nitelendirerek, İran destekli gruplara da 'uyarı' yapmayı düşündüğünü kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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