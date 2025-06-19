Trump, İran'a yönelik saldırı planını onayladı, saldırı her an başlayabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik bir askeri saldırı planını onayladığı ancak operasyonun başlaması için henüz kesin talimat vermediği bildirildi.

Çarşamba gecesi Beyaz Saray'daki Kriz Odası'nda üst düzey komutanlarıyla bir araya gelen Trump, İran'a yönelik olası bir saldırının detaylarını görüştü. Bloomberg'in haberine göre, Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin İran'ı önümüzdeki günlerde vurabileceği ihtimali üzerine hazırlıklara başladı.

Sunulan saldırı planları arasında birçok seçenek bulunuyor. Bunlardan biri, B-2 tipi hayalet bombardıman uçaklarıyla İran'ın ağır koruma altındaki nükleer tesislerine 13.600 kilogramlık sığınak delici bombalar atılması.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın Beerşeva'daki Soroka Hastanesi'ne füze saldırısı düzenlemesinin ardından, "İran bu saldırının bedelini ağır ödeyecek" dedi. Hastane, Perşembe günü İran tarafından hedef alınan birçok yerden biri oldu.

Trump'ın, danışmanlarına İran'a saldırı planını onayladığını ancak henüz uygulamaya geçilmesi için son kararı vermediğini söylediği ifade ediliyor.

Wall Street Journal'a göre, Trump, İran'ın Fordow nükleer zenginleştirme tesisine yönelik saldırı planlarını detaylı şekilde inceledi. Ancak nihai kararı vermeden önce, İran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek istiyor. Gazeteye göre Trump, bu saldırı planının hazır olmasının İran'ı masaya oturmaya zorlayacağını düşünüyor.

Trump yönetiminden bir yetkili, saldırı için birkaç farklı seçeneğin değerlendirildiğini ve Trump'ın aynı zamanda İsrail'in askeri planlarını da yakından izlediğini belirtti.

Trump daha önce bu konuda yaptığı açıklamada,

"Saldırabilirim de, saldırmayabilirim de"

ifadelerini kullanmıştı.