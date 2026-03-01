ABD Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamasında, "İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir" ifadelerini kullandı.

TRUMP, SALDIRILARI 4 HAFTAYA UZATACAK

ABD Başkanı Donald Trump, İran için kabus senaryosunu açıkladı. Daha önce İran'a saldırıların 4 gün sürmesinin planlandığını söyleyen Trump, bu süreyi uzattı. Trump, "İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir. Daha az da sürebilir ama 4 hafta olarak planlandı." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...