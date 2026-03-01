Haberler

Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir

Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırılara yönelik yeni açıklama yaptı. Trump, "İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir. Daha az da sürebilir ama 4 hafta olarak planlandı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump son yaptığı açıklamasında, "İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir" ifadelerini kullandı.

TRUMP, SALDIRILARI 4 HAFTAYA UZATACAK

ABD Başkanı Donald Trump, İran için kabus senaryosunu açıkladı. Daha önce İran'a saldırıların 4 gün sürmesinin planlandığını söyleyen Trump, bu süreyi uzattı. Trump, "İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir. Daha az da sürebilir ama 4 hafta olarak planlandı." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Haberler.com
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in ailesini de yok ediyorlar, oğlu ve torunu da hayatını kaybetti

Hamaney ailesini yok ediyorlar! Öldürülenlerden biri daha çocuk
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası paylaşım

Fenerbahçe maçı biter bitmez olay paylaşım
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Hamaney'in ailesini de yok ediyorlar, oğlu ve torunu da hayatını kaybetti

Hamaney ailesini yok ediyorlar! Öldürülenlerden biri daha çocuk
ABD'li eski istihbarat subayı İran'da okul vurulmasına böyle tepki gösterdi

ABD'li eski istihbarat subayı İran'da okul vurulmasına böyle tepki gösterdi
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler