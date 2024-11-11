Üye Girişi
Haberler

Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın ikinci dönemindeki kabinesinde kimlere yer vereceği merak konusu olurken, belirleyici ismin ise Elon Musk olması bekleniyor.

ABD'de ikinci kez başkan seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi resmen devralacak. Trump'ın yeni yönetiminde çalışacak kabine üyeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin hükümet pozisyonunu doldurması gerekecek.

ABD merkezli ABC News'a göre, başkan olarak ilk döneminde Trump etrafını Cumhuriyetçi Parti'nin geleneksel düzeniyle uyumlu iş dünyası patronlarıyla çevirmişti. Söylenenlere göre bu kez kampanya vaatlerini yerine getirecek ve sadık olacak isimlere odaklanacak.

BAŞ KELLE AVCISI BELLİ

ABD'nin en etkili günlük bülteni Morning Brew'a göre, baş kelle avcısı Cantor Fitzgerald CEO'su Howard Lutnick olacak. 11 Eylül saldırısıve yüzlerce çalışanının öldürülmesi sonrasında Lutnick, yatırım şirketi Cantor Fitzgerald'ı adeta tekrardan inşa ederek senelerce yönetti. Aynı zamanda Lutnick, ticaret bakanlığı için ismi ön sıralarda gelen WWE'nin eski CEO'su Linda McMahon ile geçiş ekibinin eş başkanlığını üstleniyor.

HAZİNE BAKANLIĞI İÇİN ADAYLAR YARIŞIYOR

Halihazırda Janet Yellen tarafından yürütülen Hazine Bakanlığı, kabinenin en göz alıcı ve etkili pozisyonlarından biri olarak görülüyor. Bu nedenler, içlerinde milyarder yatırımcı John Paulson ve hedge fon kurucusu Scott Bessent'in de yer aldığı bir dizi ismin bu görev için yarışması şaşırtıcı olarak değerlendirilmiyor. Ortaya atılan diğer isimler ise Trump'ın eski Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve eski SEC Başkanı Jay Clayton.

ELON MUSK ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP OLACAK

Seçim sürecinde Trump'a verdiği açık destekle dikkatleri çeken Elon Musk da yeni yönetimde önemli bir role sahip olacak. Kabinede herhangi bir görev üstlenmesi beklenmese de Trump, Musk'ı hükümet harcamalarını gözden geçirecek bir komiteyi denetlemek üzere görevlendireceğini duyurdu. Musk da federal bütçeden en az 2 trilyon dolar kesintiye gitmenin sözünü verdi.

Öte yandan Musk'ın, yeni kabinede ve Trump'ın A Takımı'nın belirlenmesinde de etkin bir rol oynaması bekleniyor. Musk'ın personel kararları hakkında Trump'a açıkça görüş bildirdiği vehatta ABD'nin Seçilmiş Başkanı'nın belirli roller için yaptığı tercihleri doğrudan değiştirmesini sağladığı öne sürülüyor.

Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

Elektrik sobası faciası! 5 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş

5 kardeşin can verdiği faciada kahreden detay

 İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak

İsrail, Donald Trump'a resti çekti
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Griezmann Fenerbahçe'ye mi gelecek? Dybala Fenerbahçe'ye mi gelecek? Pogba Galatasaray'a mı gelecek? 22Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir? Anıtkabir'deki mozolenin tam altındaki mezar odasındaki 105 pirinç vazo içerisinde, Türkiye'nin 81 ili dışında hangisinden gelen topraklar da vardır? 1799'da ABD Kuzey Karolina'da bir çiftçi, bulduğu yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki altın külçesini değerinin binde birine satmadan önce 3 yıl boyunca... Ahtapotlar nasıl ürer? Ahtapotlar yumurtlar mı, doğurur mu? Uzak Şehir oyuncuları kim? Mezarlıkta duş alan kadın kim (Alanya)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.