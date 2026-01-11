Haberler

Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
ABD'de aracıyla seyir halindeki 3 çocuk annesi bir kadını hunharca katlettikleri için tepkilerin odağına yerleşen ICE Göçmen Polisi, Chicago'da kendilerine "Ben ABD vatandaşı değilim" diyen bisikletli bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı. Olay anı kameraya saniye saniye yansıdı.

  • Chicago'da federal göçmen polisleri, 'Ben ABD vatandaşı değilim' diyen bir bisikletliyi kovaladı ancak yakalayamadı.
  • Bisikletli, e-bisikletine atlayıp hızla uzaklaşarak federal ajanların peşinden koşmasına rağmen yakalanmadı.
  • Chicago'daki görüntülerde federal ajanların kalabalık bir güçle şehir merkezinde devriye gezdiği ve kısa süreli kovalamacanın ardından bisikletliyi durduramadığı görülüyor.

ABD'de son günlerde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Polisi (ICE) ile ilgili tartışmalar büyüyor. Minneapolis'te bir göçmen operasyonunu izleyen 37 yaşındaki Renee Nicole Good'un, ICE polisi tarafından aracında vurularak öldürülmesinin ardından geniş çaplı protestolar yaşandı ve federal ajansın sert taktikleri eleştiri konusu oldu.

TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Olay, kadın sürücünün aracıyla kaçmaya çalışırken polis tarafından ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesi şeklinde tanımlanırken, yetkililer "meşru müdafaa" iddiasında bulundu ve tartışmalar sürüyor.

BUGÜN YAŞANAN OLAY GÜNDEM YARATTI

Bu gelişmelerin gölgesinde Chicago'da da ICE ajanlarının davranışları sosyal medyanın gündemine yerleşti. Downtown bölgesinde federal göçmen polislerinin bir bisikletliye meydan okuduğu kamera kayıtları viral oldu.

"BEN ABD VATANDAŞI DEĞİLİM"

Videoda söz konusu kişi, "Ben ABD vatandaşı değilim" diyerek ajanlara seslendi, ardından e-bisikletine atlayıp hızla uzaklaşmayı başararak ajanların peşinden koşmasına rağmen yakalanmadı. Bu anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılarak geniş yankı buldu.

YAKALAMAYI BAŞARAMADILAR

Chicago'daki görüntülerde, federal ajanların kalabalık bir güçle şehir merkezinde devriye gezdiği ve kısa süreli kovalamacanının ardından bisikletliyi durduramadığı görülüyor. Bazı tanıklar, bu sahnenin Amerikan sokaklarında alışılmadık bir görüntü olduğuna dikkat çekti.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
