İbrahim Anlaşmaları'na bir ülke daha katıldı! Tüm oklar kardeş ülkeleri gösteriyor

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Arap ve Müslüman ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesine yönelik imzalanan İbrahim Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katıldığını açıkladı. ABD basını ise, söz konusu ülkenin Kazakistan ya da Azerbaycan olabileceğini öne sürdü.

ABD, Arap ve Müslüman ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesine yönelik imzalanan İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) bir ülkenin daha katıldığını duyurdu.

WİTKOFF: İBRAHİM ANLAŞMALARI'NA BİR ÜLKENİN DAHA KATILDIĞINI AÇIKLAYACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Miami'de düzenlenen Amerika İş Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Bu akşam, İbrahim Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katıldığını ve İsrail ile ilişkilerin normalleştiğini açıklayacağız" ifadelerini kullanırken, hangi ülkenin anlaşmaya katılacağını ise açıklamadı.

ABD BASINI: KAZAKİSTAN YA DA AZERBAYCAN

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu ülkenin Kazakistan ya da Azerbaycan olabileceği öne sürüldü. Hem Azerbaycan'ın hem de Kazakistan'ın İsrail ile diplomatik ilişkilerinin olması, söz konusu iki ülkeden birinin anlaşmaya katılması halinde sembolik bir adım olacağı anlamına geliyor.

4 ÜLKE İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık dönemi sırasında 2020'de aracılık ettiği İbrahim Anlaşmaları'na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan imza atmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
500

