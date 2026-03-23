Trump'ın 'Müzakare' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji tesislerine ve enerji altyapısına her türlü askeri saldırıyı 5 gün süreyle ertelediklerini duyurdu. İran'la son iki günde verimli görüşmeler yaptıklarını ve bu nedenle erteleme kararı aldıklarını söyleyen Trump'ın aksine İran tarafı, ABD ile ne doğrudan ne de dolaylı bir görüşme yapmadıkları açıklaması yaptı.

BİRİ "MÜZAKERE DEDİ, DİĞER SALDIRI BAŞLATTI

Bu gelişmeler sonrası gözlerin çevrildiği İsrail cephesinden ise dikkat çeken bir hamle geldi. Trump'ın "müzakare" çıkışının ardından uzun süredir aralarında kriz olduğu söylenen İsrail ise İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bu hamle, ABD ile İsrail'in arasındaki krizin derinleştiğini göler önüne serdi.

