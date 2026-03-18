Trump'ın "Küba'yı alma onuru benim olacak" çıkışı Çin'i de harekete geçirdi
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Küba'yı alma onuru benim olacak. Küba'yı alınca Küba'yla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum" açıklaması Rusya ve Çin'i harekete geçirdi. Kremlin dün yaptığı açıklamada "Küba bağımsız bir devlettir. İki ülke arasındaki iş birliği sürecek" ifadelerini kullanırken, Çin de bugün itibarıyla günlerdir enerji krizi yaşayan ve karanlığa gömülen ülke için 5 bin güneş enerjisi sistemi temin etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba hakkında sarf ettiği "Küba'yı alma onuru benim olacak" sözleri uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı. Trump'ın açıklamaları, özellikle Rusya ve Çin'in sert tepkisine neden oldu.
RUSYA'DAN SERT TEPKİ
Kremlin, Trump'ın ifadelerine net bir dille karşı çıkarak Küba'nın egemenliğine vurgu yaptı. Yapılan açıklamada, Küba'nın ABD'nin uzun süredir uyguladığı ambargo nedeniyle ekonomik zorluklar yaşadığı belirtilirken, "Küba bağımsız bir devlettir" denildi. Rusya ayrıca, ABD yaptırımları karşısında Küba'ya destek vermeye hazır olduğunu duyurarak, iki ülke arasındaki iş birliğinin süreceği mesajını verdi.
ÇİN'DEN ENERJİ HAMLESİ
Rusya'nın ardından Çin de Küba'ya yönelik somut bir adım attı. Günlerdir elektrik kesintileriyle mücadele eden ülkede, Çin yapımı 5 bin güneş enerjisi sisteminin kurulmasına başlandığı açıklandı. Bu girişimin, Küba'nın yaşadığı enerji krizini hafifletmesi ve özellikle kritik sektörlerde elektrik arzını güçlendirmesi hedefleniyor.
GERİLİM TIRMANIYOR
Trump'ın açıklamaları, ABD ile Küba arasındaki zaten hassas olan ilişkileri daha da gererken, Rusya ve Çin'in devreye girmesi krizin küresel boyut kazanabileceği yorumlarına yol açtı. Uzmanlar, Küba'nın stratejik konumu nedeniyle büyük güçler arasında yeni bir jeopolitik rekabet alanına dönüşebileceğine dikkat çekiyor.
ENERJİ VE EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİYOR
ABD ambargosu ve petrol akışındaki kesintiler nedeniyle Küba'da enerji krizi giderek büyüyor. Ülke genelinde yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri günlük yaşamı olumsuz etkilerken, üretim ve temel hizmetlerde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Bu tablo, uluslararası yardımların önemini artırırken, Rusya ve Çin'in hamleleri Küba açısından kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.