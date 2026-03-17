Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' mesajına Rusya'dan jet yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik tartışma yaratan sözleri uluslararası arenada yankı buldu. Trump'ın "Küba'yı alma onuru benim olacak. Küba'yı alınca Küba'yla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum" ifadeleri sonrası Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

KREMLİN: KÜBA BAĞIMSIZ BİR DEVLETTİR

Kremlin, Trump'ın sözlerine sert bir dille karşılık vererek Küba'nın bağımsız bir devlet olduğuna vurgu yaptı. Yapılan açıklamada, "Küba, ABD'nin boğucu ambargosu altında ekonomik zorluklarla boğuşan bağımsız bir devlettir. Rusya, ABD ambargosu karşısında Küba'ya her türlü yardımı sağlamaya hazır" denildi.

KÜBA ÜZERİNDEN YENİ GERİLİM HATTI

Trump'ın açıklamaları, ABD'nin son dönemde Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığı bir dönemde geldi. Washington yönetimi, özellikle Venezuela'dan Küba'ya yapılan petrol sevkiyatlarını keserek ada ülkesinin enerji kaynaklarını ciddi şekilde sınırlandırdı. Bu durum, Küba'da elektrik kesintilerinin artmasına ve ekonomik krizin derinleşmesine neden oldu.

Küba'nın zayıflayan enerji altyapısı ve artan ekonomik sıkıntıları, ülkenin uluslararası arenada daha kırılgan hale gelmesine yol açarken, Trump'ın "kontrol" ve "alma" ifadeleri bu hassas ortamda gerilimi daha da tırmandırdı.

RUSYA'DAN "KÜBA YALNIZ DEĞİL" MESAJI

Rusya'nın açıklaması, yalnızca diplomatik bir yanıt olmanın ötesinde, ABD'ye karşı açık bir güç mesajı olarak değerlendirildi. Moskova'nın Küba'ya destek açıklaması, Soğuk Savaş dönemini hatırlatan bir jeopolitik rekabetin yeniden gündeme gelebileceği yorumlarına neden oldu. Uzmanlar, Rusya'nın bu çıkışının hem ABD'nin bölgedeki etkisini dengelemeyi hem de Latin Amerika'da yeniden etkinlik kazanmayı hedeflediğini belirtiyor.

ENERJİ VE EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİYOR

ABD ambargosu ve petrol akışındaki kesintiler nedeniyle Küba'da enerji krizi giderek büyüyor. Ülke genelinde yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri günlük yaşamı olumsuz etkilerken, üretim ve temel hizmetlerde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Bu tablo, uluslararası yardımların önemini artırırken, Rusya'nın "her türlü destek" açıklaması Küba açısından kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.