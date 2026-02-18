Haberler

Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır

Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Güncelleme:
Pedofil milyarder Epstein'ın dosyasından çıkan detaylar infial yaratmaya devam ediyor. Belgeler arasından çıkan FBI raporunda ABD Başkanı Donald Trump'ın fuhuş çetesi işlettiği iddia edildi. Yazışmalarda Trump'ın bir parti için eskort ayarladığı detaylarına yer veriliyor.

  • Jeffrey Epstein dosyasına ait olduğu öne sürülen yazışmalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın adı geçiyor.
  • Sosyal medyada paylaşılan FBI raporuna dayandırılan belgelerde, Trump'ın bir parti için eskort ayarladığına dair ifadeler yer alıyor.
  • Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybetti.

Pedofil milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin kamuoyuna yansıyan belgeler yeniden tartışma yarattı. Dosyaya ait olduğu öne sürülen bazı yazışmalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın adının geçtiği görüldü.

PARTİ İÇİN ESKORT AYARLAMIŞ

Sosyal medyada paylaşılan ve FBI raporuna dayandırılan belgelerde, Trump'ın bir parti için eskort ayarladığına dair ifadeler yer alıyor. ABD Başkanı Trump için fuhuş çetesi işlettiğine yönelik iddialar bulunuyor.

Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Trump cephesinden iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Epstein dosyası daha önce de çok sayıda iş insanı ve siyasetçinin adıyla gündeme gelmişti. Hukuki süreç kapsamında açıklanan belgelerin büyük bölümünde çeşitli iddialar yer alsa da bu ifadelerin tamamı mahkeme kararıyla kesinleşmiş suçlamalar niteliği taşımıyor.

DOSYALAR GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybetmişti. Dosya kapsamında çok sayıda isimle bağlantı iddiaları gündeme gelmiş, ancak her iddia resmi suçlama anlamına gelmemişti.

