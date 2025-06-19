Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi: İran'a saldırı hazırlığı mı?

Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi: İran'a saldırı hazırlığı mı?
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ABD Başkanı Donald Trump'a ait, nükleer saldırılara dayanıklı E-4B 'Nightwatch' uçağı, İran'a yönelik olası askeri operasyon tartışmaları sürerken Washington DC yakınlarına iniş yaptı. Bu uçak, büyük acil durumlarda ABD Başkanı ve askeri liderlerin güvenliği için özel olarak tasarlandı.

Donald Trump'a ait, nükleer saldırılara dayanıklı E-4B "Nightwatch" uçağı, İran'a yönelik olası askeri operasyon tartışmaları sürerken Washington DC yakınlarına iniş yaptı.

Uçak, Trump'ın Beyaz Saray'daki kriz toplantısından birkaç saat sonra, Louisiana'dan havalanarak Maryland'deki Joint Base Andrews üssüne gece geç saatlerde ulaştı. Olağandışı uçuş rotası ve kullanılan özel çağrı kodları, hareketin sıradan bir eğitim uçuşu olmadığını düşündürdü.

'Kıyamet Günü Uçağı' nedir?

Bu uçak, büyük acil durumlarda ABD Başkanı ve askeri liderlerin güvenliği için özel olarak tasarlandı. Nükleer patlamalar ve elektromanyetik saldırılara karşı dayanıklı. 111 kişilik kapasiteye sahip, havada yakıt ikmali yapabiliyor ve 35 saatten fazla uçabiliyor. Ayrıca gelişmiş iletişim sistemleriyle dünyadaki tüm liderlerle anlık bağlantı kurulabiliyor.

Uçağın başkent yakınına taşınması, ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahaleye hazırlandığı iddialarını güçlendirdi. Son günlerde onlarca ABD savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağı Avrupa'ya indi. USS Nimitz uçak gemisi de Orta Doğu'ya yönlendirildi. ABD Savunma Bakanlığı bölgeye ek askeri güç sevk edildiğini doğrularken, bu birliklerin "savunma amaçlı" olduğunu belirtti.

Trump'ın, İran'ın dini liderine yönelik "Nerede saklandığını biliyoruz" şeklindeki tehdidi de tansiyonu daha da artırdı.

Henüz resmi bir saldırı kararı açıklanmasa da, Washington'daki hareketlilik dikkat çekici.

Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi: İran'a saldırı hazırlığı mı?

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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