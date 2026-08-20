Trump'ın 'İnsan Yazıcısı': Natalie Harp Kimdir?

Son yıllarda ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında Natalie Harp kadar sık görünen çok az kişi olmuştur. Trump'ın en uzun süre görevde kalan ve en sadık yardımcılarından biri olan 35 yaşındaki Harp, diğer önemli sorumluluklarının yanı sıra başkanın Truth Social paylaşımlarını da yazıyor.Natalie Harp, bu hafta Georgia Senatörü Jon Ossoff'un (Demokrat ve sık sık Trump'ı eleştiren bir isim) yaptığı ve kısa sürede viral olan bir konuşmasında adı geçince yeniden gündeme geldi.Ossoff, Trump'ın "Katar Emiri tarafından hediye edilen ve görünüşe göre savunmasız olan uçan sarayında Natalie ile yaptığı seyahati" eleştirdi.Hem yeni Air Force One uçağına, hem de Harp'ın geçen ay Türkiye'den ayrılırken Trump ve küçük dair haberlere atıfta bulunuyordu. Trump hakkındaki gazete haberlerini çıktı olarak alması nedeniyle 'insan printer' olarak da adlandırılan asistanı hakkında bilinenleri derledik.Beyaz Saray'a alışılmadık bir yoldan ulaşmakCalifornia doğumlu ve muhafazakar Hristiyan bir ailenin üyesi olan Harp, Beyaz Saray'a alışılmadık bir yoldan girdi. Trump'ın kendisinin hayatını kurtardığını söyleyerek ün kazandı.Trump, ilk başkanlık döneminde, bazı hastalara deneysel tedavilere daha fazla erişim imkanı sağlayan "Deneme Hakkı Yasası"nı (Right to Try Act) geçirmişti. Harp da kemik kanseri tedavisinde bu yasadan faydalandı.Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin MAGA (Amerika'yı Yeniden Yücelt) kanadında, yaşadığı deneyimden bahsederek hızla öne çıktı ve popülerlik kazandı; kısa süre sonra da 2020 seçimleri için Trump'ın kampanyasının danışma kuruluna katıldı.2020 Cumhuriyetçi Ulusal Kongresi'nde, "Piyasada bulunan kemoterapiler işe yaramayınca, kimse beni klinik denemelerine almak istemedi" dedi. "Bana deneysel tedavilerden yararlanma hakkını onlar vermedi, Sayın Başkan. Siz verdiniz ve siz olmasaydınız, onaylanmalarını beklerken ölürdüm."Etkinliğin ardından Trump şunları söyledi: "Televizyon ekranını öyle bir aydınlattı ki bunu daha önce çok az insan yapabilmiştir."

Trump'ın o seçimde yenilmesinin ardından Harp, muhafazakar One America News Network (OAN) adlı haber kanalında program sunuculuğuna başladı.Ateşli bir savunucusu olduğu Trump'ın 2020 seçimlerini kazandığına dair asılsız iddiaları yaydı. 2022 yılında Trump'ın ikinci başkanlık dönemi seçim kampanyasına katılmak için kanaldan ayrıldı.Trump'ın Harp hakkındaki görüşlerine dair çoğu bilgi, Maggie Haberman, Jonathan Swan veya Michael Wolff gibi gazetecilerin kitaplarında sözlerine yer verilen anonim kaynaklardan geliyor ve özel hayatı hakkında kamuoyunda çok az şey biliniyor.Erkek kardeşi Preston Harp Salı günü CNN'e verdiği röportajda. "Trump, annemin bize saygı duymamızı öğrettiği her şeyin temsilcisi" dedi. "Dolayısıyla, Trump'a olan hayranlığının kaynağı da bu bence" diye konuştu.Sözlerine şöyle devam etti: "Harp genç yaşından itibaren Beyaz Saray'a takıntılıydı ve Irak savaşı sırasında George W. Bush da dahil olmak üzere önceki başkanlara mektuplar yazmıştı." Röportajda kız kardeşi Natalie Harp'ın Beyaz Saray'a girmesiyle "hayalinin nihayet gerçekleştiğini" ve kız kardeşinin Trump'ın "en büyük hayranı olduğunu ve Trump'ın muhtemelen bu yüzden onu sevdiğini" söyledi."Hem güzel, hem de kişiliği iyi. Onun [Trump'ın] hayatını kurtardığını düşünüyor, bu yüzden bu tür bir minnet duygusuyla yaşayan birinin oldukça iyi hissettiğini tahmin ediyorum" dedi.Harp'ın Beyaz Saray'daki resmi unvanı, başkanın üst düzey yönetici asistanıBu da genellikle, planlama, iletişim akışı ve sekreterlik işlerini içeren bir pozisyona karşılık geliyor.Ancak Harp bu role yeni bir anlam kazandırdı. Trump'ın ilk yönetimindeki Madeleine Westerhout gibi seleflerine kıyasla önemli ölçüde daha yüksek bir profil çizdi.Harp'ın etkisi ne kadar büyük?Bu hafta başlarında bir CNN muhabiri Trump'a Ossoff'un yorumları hakkında soru sorduğunda, Beyaz Saray daha sonra resmi X hesabından öfkeli bir şekilde tepki göstererek muhabir Kristen Holmes'un bir personele "ucuz bir saldırıda" bulunduğunu söyledi.Holmes'a yöneltilen bir başka paylaşımda ise şöyle deniyordu: "Bir gün çocuklarınız bu iğrenç ve insanlık dışı sorunuzla karşılaşacaklar. Bir ebeveynin bu kadar duyarsız ve kinci olmasından dolayı tiksinecek ve utanacaklar."Harp, Trump'ın ikinci döneminin neredeyse tamamında kadroda oldu.Beyaz Saray'daki muhabirler onu sık sık Oval Ofis'te Trump'ın sadece birkaç metre uzağında dururken veya Trump'ın yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinin çoğunda Air Force One uçağına binerken görüyorlar.Beyaz Saray'a yakın bir kaynak BBC'ye Harp için, "Trum'ın sürekli yanında. Kelimenin tam anlamıyla sürekli" dedi. Beyaz Saray'daki yetkililer ve basın mensupları arasında, Trump'a makalelerin ve sosyal medya paylaşımlarının basılı kopyalarını sağlamak için sık sık bir yazıcı taşıdığı görüldüğü için kendisine "insan yazıcı" lakabı takıldı.Beyaz Saray işleyişine yakın bir başka kaynağa göre pratikte bu, Harp'ın Trump'ın aldığı bilgi veya güncellemeleri kontrol etme konusunda aşırı derecede yetkiye sahip olduğu anlamına geliyor.Diğer isimsiz kaynaklar, ABD medyasına onu "kapı bekçisi" ve "teselli battaniyesi" olarak tanımladı.Harp aynı zamanda Trump için bir nevi sosyal medya yazarı görevi de görüyor ve onun adına Truth Social hesabına paylaşımlar yapıyor.Ossoff'un açıklamalarının ardından yayılan bir görüntüde, Harp'ın, Trump bir yandan 2024'te Kamala Harris'in bir konuşmasını izlerken diğer yandan ona metni dikte ederken, bir paylaşım hazırladığı görülüyor.Son dönemde Harp'a yönelik ilginin artmasıyla birlikte, Beyaz Saray onu ekibin "güvenilir ve değerli" bir üyesi olarak tanımladı ancak Trump kameralar önünde ondan pek bahsetmedi.Ossoff, ABD'nin İran'dan bir tehdit aldığına dair bilgi aldıktan sonra başkanın Türkiye'den ayrılmak için bindiği uçakta Harp'ın da bulunduğunu belirten birçok Trump eleştirmeninden biriydi.Trump'ın başkanlık dönemleri hakkında da kapsamlı haberler yapmış olan muhabir Haberman, MSNOW haber kanalında yaptığı bir konuşmada Trump'ın Harp'ı neden gizli uçakta yanında götürdüğü sorusuna şu yanıtı verdi: "Çünkü o, daha iyi bir ifade bulamadığım için söylüyorum, onun bir nevi emziği, bir tür teselli battaniyesi."Haberman ve Swan, 2024'te New York Times için yazdıkları bir makalede, Harp'ın Trump'a yazdığı bir mektupta "Benim için önemli olan tek şey sensin" dediğini iddia etmişlerdi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .