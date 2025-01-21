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Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

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ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump yemin töreni sonrası art arda kritik kararnamelere imza attı. Trump'ın yeni göç kararnamesiyle, ABD'deki 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir.

ABD'de dün akşam saat 20.00 itibarıyla başlayan yemin töreninin ardından resmen göreve başlayan Başkan Donald Trump art arda kritik kararnamelere imza attı.

Göreve gelir gelmez, "Güney sınırındaki işgalin sona erdiğinden" emin olana kadar kaçak göçmenleri "Geri gönderme ve uzaklaştırma" yetkisi veren bir kararnameyi imzalayan Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sona erdirmeyi planlayan bir emir daha verdiği belirtiliyor.

BELGESİZ GÖÇMENLERE ENGEL ÇIKARACAK

NTV'de yer alan habere göre bu emrin nasıl uygulanacağı belirsiz. Doğuştan vatandaşlık ABD anayasasında yer alan bir hak ve kaldırılması için ABD Kongresi'nin her iki kanadında da üçte iki çoğunluk oyu gerekiyor. Trump'ın ABD'de yaşayan belgesiz göçmenlerin çocuklarının artık otomatik olarak ABD vatandaşı olarak kabul edilmesini engellemeye çalıştığı tahmin ediliyor.

RAKAMIN 60 BİNİ GEÇTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Trump'ın kaçak göçmenler için verdiği emir ise net. Bu karar, son 4-5 yıldır artan şekilde ABD'ye kaçak şekilde giren Türk vatandaşlarının durumunu da gündeme getirdi. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin (CBP) resmi verileri Ocak 2021 ve Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 55 bin 808 Türkiye vatandaşının kaçak yollarla geldiğini gösteriyordu. Bu rakamın şu an 60 bini geçtiği tahmin ediliyor. Meksika ve Kanada sınırından yasadışı yollarla ABD'ye giren Türk vatandaşlarının çoğu yakalandı ve resmi veriler yakalananları gösteriyor.

KAÇAK TÜRKLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) resmi verilerine göre, kaçak giriş yaptıktan sonra gözaltına alınan ve ABD tutukevlerinde tutulan Türkiye vatandaşlarının sayısı da yakın zamana kadar 15 bin 151 kişiydi. Bu Türk vatandaşları, "kamp" adıyla ifade edilen ancak içeride kalanların "cezaevi" olarak tanımladığı tutukevlerinde bulunuyor. Sığınmacı Türkler, gözaltına alındıktan sonra ABD'ye iltica talebiyle mahkemeye çıkartılıyor. ABD'ye iltica talep eden kişinin talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi ve bir ABD vatandaşının sığınmacı Türk'e sponsor olması durumunda, bir hafta ile 3-4 ay gibi bir süre zarfında tutukevinden serbest bırakılıyor. Sığınmacı Türklerden bazıları da çıkarıldıkları mahkemelerde iltica talepleri reddedildikten sonra Türkiye'ye sınır dışı ediliyor. Kaçak geçiş yapanlar ile tutuklu bulunanların sayısının 80 bini geçtiği tahmin ediliyor. Bu kişilerin tümü şu an sınır dışı edilebilir.

Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

iade edilsinlerde vatan kıymetli bilsinler

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Hahahhaha inşaAllah

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

kamplara göndersinler

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Haber YorumlarıMahmut Şahin:

sakın haaa almayın GİDERKEN BU ÜLKE YAŞANMAZ DIYE GİDENLERE YER YOKTUR....ÜLKEMIZ CENNETTİR YÜKSELMESİ ICIN ELIMIZDEN GELENI SEVE SEVE YAPACAĞİZ..GITMEDIK ASLA DA GİTMEYECEZ.

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Haber YorumlarıSahin Sahin :

80bin Türk orda ne Nane ariyor?

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Haber YorumlarıTemha Arak:

hadeeee boku yedik turkiye olarak,ajan dolacak ülkenin ici

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Haber YorumlarıFA null:

o zaman feto kaçaklarını da iade ederler herhalde

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Haber YorumlarıKemal Günay:

eline sağlık

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Haber Yorumlarıali SNGR:

Şidide Amerika suçlu olur ??

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Yüzde 95i fetöcüdü..

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