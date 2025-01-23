Trump'ın İlk Haftasında Önemli Kararlar

Güney sınırına binlerce askeri personelin gönderilmesinden, Suudi Arabistan'ın 600 milyar dolarlık yatırım planına, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump görevinin ilk haftasında pek çok önemli karar verdi.

Trump'ın seçim kampanyasında da gündeme sık sık getirdiği güney sınırının güvenliği konusunda bir dizi önlemi hayat geçirmesi bekleniyor.

Bunlar arasında sınırı yasadışı yollarla geçenlerin sınır dışı edilmesi ve sınıra binlerce kişilik takviye kuvvet gönderilmesi var.

ABD Başkanı'nın görevinin ilk günlerinde yüz milyarlarca dolarlık yatırım planları da duyuruldu.

Trump, görevinin üçüncü gününde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

Suudi hükümetinden Perşembe sabahı yapılan açıklamaya göre ikili Orta Doğu'daki istikrar ve "terörle mücadele" çabalarını ele aldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın gelecek dört yılda ABD'ye yaklaşık 600 milyar dolar yatırım yapmak istediği belirtildi.

ABD yapımı savunma sistemi ve silahlara büyük ölçüde bağlı olan Suudi Arabistan'ın yatırımlarının bir bölümünü bu alana yapabileceği belirtiliyor.

Meksika sınırına 10 bin kişilik takviye birlik gönderilebilir

Trump'ın seçim kampanyasında da gündeme sık sık getirdiği güney sınırının güvenliği konusunda bir dizi önlemi hayat geçirmesi bekleniyor.

Bunlar arasında sınırda ek birliklerin gönderilmesi de var.

Basına sızan Gümrük ve Sınır Muhafaza birimine ait iç yazışmalara göre birliklerin sayısı 10 bini bulabilir.

Bu birliklerin sınıra bariyerlerin yerleştirilmesi ve diğer "sınır görevleri" üzerinde çalışması planlanıyor.

İlk etapta 1,500 kişilik takviye birliğin California'daki San Diego'ya ve Teksas'taki El Paso'ya gönderilmesi ve sınırda görevlendirilen 2,500 askere katılması bekleniyor.

ABD'nin Meksika sınırına helikopterlerle birlikte iki C-17 ve iki C-130 uçağı da gönderilecek.

Savunma Bakanı Vekili Robert Salesses, bakanlığın 5 binden fazla kişinin sınır dışı edilmesini desteklemek için askeri hava araçları sağlayacaklarını belirtti.

Buna ek olarak Trump sınırı yasadışı yollarla geçen Meksikalı göçmenlerin doğrudan sınır dışı edileceğini söyledi.

Bunun ardından Meksikalı yetkililer tarafından, ABD sınırı yakınına geçici barınaklar inşa edilmeye başladı.

Trump, seçim kampanyasında hızla sona erdirmeyi vadettiği Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, Rusya'ya yeni tehditlerde bulundu.

ABD Başkanı 22 Aralık'ta sosyal medya hesabından, Rusya'nın Ukrayna ile savaşı bitirmezse "yüksek vergiler, gümrük vergileri ve yaptırımlarla" karşılaşacağını öne sürdü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Perşembe günü Trump'ın Putin'e mesajını olumlu karşıladıklarını açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Perşembe günü bu sözlere yanıt verirken ülkesinin "eşit ve karşılıklı saygı çerçevesinde diyaloga hazır" olduğunu belirtti.

"Henüz görmediğimiz işaretleri bekliyoruz" diye ekledi.

Stargate Projesi nedir, Elon Musk neden karşı çıkıyor?

Trump ayrıca ChatGPT'nin yapımcısı OpenAI, teknoloji şirketi Oracle, Japon yatırım devi Softbank, Abu Dabi'nin yapay zeka fonu MGX ABD'de yapay zeka altyapısına 500 milyar dolar yatırım yapmak üzere bir araya geldiğini duyurdu.

Stargate Projesi olarak adlandırılan yeni şirket, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından Çarşamba günü "tarihteki en büyük yapay zeka altyapısı projesi" olarak tanıtıldı.

Trump, girişimin yapay zekanın geleceğinin ABD'nin kontrolünde olmasını sağlayacağını öne sürdü.

Ancak proje Trump'ın baş danışmanlarından SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın muhalefetiyle karşılandı.

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın rakibi olan Musk, girişimin "söz verdiği yatırım yapacak parası olmadığını" iddia etti.

Altman'ın X hesabından planın detaylarını anlattığı gönderisine doğrudan yorum yapan Musk, "Soft Bank'in 10 milyar doları var" dedi ancak bu iddiasını destekleyecek açıklama yapmadı.

Altman ise buna "yanılıyorsun" diyerek yanıt verdi ve Musk'a "Halihazırda yapım aşamasında olan alanı ziyaret etmek ister misin?" diye sordu.

Musk OpenAI'ın yönetim kurulundan 2018'de ayrılmış ve ardından kendi yapay zeka girişimini kurmuştu.

Yapay zeka teknoloji yatırımlarının en hızlı büyüyen alanlarından biri.

Gittikçe yaygınlaşa kullanımı veni veri merkezlerine olan talebi artırırken, tesislerin ihtiyaç duyduğu büyük miktarda su ve enerji de endişelere yol açıyor.