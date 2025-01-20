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Yemin töreninde ilginç anlar: Trump'ın 'Mars' vaadi Elon Musk'ı kendinden geçirdi

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Yemin ederek görevine resmen başlayan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Mars'a astronot göndereceğiz" dedi. Trump'ın bu vaadine en yakın müttefiki ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın verdiği tepki kameralara yansıdı.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin ederek ikinci görev dönemine resmen başladı.

İLK KONUŞMASINI YAPTI

Yemin töreni sonrasında başkan olarak ilk kez kürsüye çıkan Trump, konuşmasının bir bölümünde, "Mars'a astronot göndereceğiz" ifadesini kullandı.

Trump, 'Mars'a astronot göndereceğiz' dedi, Elon Musk kendinden geçti

    MUSK'IN TEPKİSİ KAMERALARA YANSIDI

    Trump'ın söz konusu ifadeyi sarf ettiği sırada dünyanın en zengin insanı ve SpaceX, Tesla, X gibi şirketlerin CEO'su Elon Musk'ın tepkisi kameralara yansıdı. Trump'ın en yakın müttefiklerinden biri olan Musk'ın, ABD Başkanı'nın, "Mars'a astronot göndereceğiz" sözünü eliyle onayladığı ve 'tamam' işareti yaparak destek verdiği görüldü.

    Yemin töreninde ilginç anlar: Trump'ın 'Mars' vaadi Elon Musk'ı kendinden geçirdi
    Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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    Hakkındaki son karar verildi
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    Yorumlar (1)

    Haber YorumlarıAlkurt:

    Millet Mars'a koloni kuruyor, biz sakal cübbe burka çarşaf ile ugrasalim..yazık Atatürk ün dedigigi gibi İstikbal Göklerde. Bizimkiler yere indirdi

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