Yemin töreninde ilginç anlar: Trump'ın 'Mars' vaadi Elon Musk'ı kendinden geçirdi
Yemin ederek görevine resmen başlayan ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Mars'a astronot göndereceğiz" dedi. Trump'ın bu vaadine en yakın müttefiki ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın verdiği tepki kameralara yansıdı.
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin ederek ikinci görev dönemine resmen başladı.
İLK KONUŞMASINI YAPTI
Yemin töreni sonrasında başkan olarak ilk kez kürsüye çıkan Trump, konuşmasının bir bölümünde, "Mars'a astronot göndereceğiz" ifadesini kullandı.
MUSK'IN TEPKİSİ KAMERALARA YANSIDI
Trump'ın söz konusu ifadeyi sarf ettiği sırada dünyanın en zengin insanı ve SpaceX, Tesla, X gibi şirketlerin CEO'su Elon Musk'ın tepkisi kameralara yansıdı. Trump'ın en yakın müttefiklerinden biri olan Musk'ın, ABD Başkanı'nın, "Mars'a astronot göndereceğiz" sözünü eliyle onayladığı ve 'tamam' işareti yaparak destek verdiği görüldü.