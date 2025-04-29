Trump'ın hedefindeki Kanada'da seçimlere gidildi! Liberaller zafere ulaştı

Kanada'da ABD Başkanı Donald Trump'ın "51. eyalet" söylemleri gölgesinde yapılan erken genel seçimlerde, Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti çoğunluğu elde ederek zafere ulaştı.

Seçime giden Kanada'da zaferin adı belli oldu. Kanada'nın resmi ve bağımsız seçim kurumu Elections Canada tarafından paylaşılan ve kesin olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Liberal Parti, geçerli oyların yüzde 43,5'ini alarak seçimlerde çoğunluğu sağladı.

TEK BAŞINA İKTİDAR OLAMADI

Mevcut oy oranıyla Kanada Federal Parlamentosu'ndaki 343 sandalyeden 168'ini kazanan Carney'nin partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 172 milletvekilli sınırını aşamadı.

Oyların yüzde 41,4'ünü alan ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise parlamentodaki sandalyelerin 144'ünü hanesine yazdırdı.

EN SON 2015'DE ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİLER

Üst üste dördüncü kez iktidara gelmesi beklenen Liberaller, en son 2015'te parlamentoda çoğunluğu elde etmişti.

Bir önceki seçimde Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti 160, Muhafazakar Parti 119, Quebec Bloku Partisi 32 ve Yeni Demokrat Parti 25 sandalye kazanmıştı.

CARNEY'DEN ZAFER KONUŞMASI

Seçimde zafere ulaşan Carney, Kanada'nın başkenti Ottawa'da konuştu. Carney konuşmasında "Kim benimle birlikte Kanada için ayağa kalkmaya hazır? Ve kim hazır? Kim Kanada'yı güçlü şekilde inşa etmeye hazır?" ifadesiyle halka seslendi.

TRUMP'I KIZDIRACAK SÖZLER

Carney, ABD'nin Kanada topraklarını, kaynaklarını ve suyunu istediğini belirterek, "Ama bunlar boş tehditler değil. Başkan Trump, ABD'nin bize sahip olabilmesi için bizi parçalamaya çalışıyor. Bu asla ama asla olmayacak." dedi.

Tüm Kanada vatandaşlarına seslenen Carney, "Nerede yaşarsanız yaşayın, hangi dili konuşursanız konuşun, nasıl oy verirseniz verin, Kanada'yı evi olarak gören herkesi temsil etmek için her zaman elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

Carney, ABD ile entegrasyona dayanan eski ilişkinin sona erdiğini vurgulayarak, Kanada'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana güvendiği açık küresel ticaret sisteminin sona erdiğini söyledi.

TRUMP NE İSTİYOR?

Kanada seçimlere ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik tehditlerinin arttırdığı bir dönemde girdi. Trump'ın birçok açıklamasında Kanada'nın ABD'nin 51. Eyaleti olmasını istediğini belirtiyor.