Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı

Trump'ın fotoğrafına bakan herkes aynı noktaya takıldı
Güncelleme:
Boynundaki iz nedeniyle son günlerde gündeme gelen Donald Trump'ın bu kez bacağındaki belirgin şişlik görüntülere yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde sağlık durumuyla ilgili iddialarla yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde boynunda görülen iz nedeniyle tartışma yaratan Trump'ın bu kez bacağındaki şişlik dikkat çekti.

BOYNUNDAKİ İZ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Trump'ın boynunda görülen iz sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, bazı kullanıcılar izin makyajla kapatılmaya çalışıldığını öne sürmüştü. Söz konusu görüntüler günlerce tartışma konusu olmuştu.

BACAĞINDAKİ ŞİŞLİK GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Son olarak yayılan fotoğraflarda Trump'ın pantolonunun paça kısmında belirgin bir şişlik olduğu görülüyor. Özellikle ayak bileği ve alt bacak bölgesinde dikkat çeken kabarıklık, sosyal medyada kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Görüntülerde Trump'ın koyu renk ayakkabı ve lacivert pantolon giydiği, pantolon paçasının alt kısmında normalden daha dolgun bir görünüm oluştuğu fark ediliyor. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılırken birçok kullanıcı Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yorumlarda bulundu.

TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU NE?

Trump'ın bacağındaki şişlik görüntülerinin ardından sağlık durumuna ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. Beyaz Saray daha önce yaptığı açıklamada Trump'ın "kronik venöz yetmezlik" (chronic venous insufficiency) adı verilen bir damar rahatsızlığına sahip olduğunu duyurmuştu. Bu durum, bacaklardaki toplardamarların kanı kalbe yeterince geri taşıyamaması sonucu alt bacak ve ayak bileklerinde şişlik oluşmasına yol açabiliyor.

Yetkililer söz konusu rahatsızlığın özellikle 70 yaş üzerindeki kişilerde yaygın görülen ve genellikle ciddi kabul edilmeyen bir durum olduğunu belirtirken, yapılan tetkiklerde derin ven trombozu veya başka ciddi damar hastalığına rastlanmadığı ifade edildi. Trump'ın boynundaki kızarıklığın ise doktorların verdiği bir cilt kremi nedeniyle oluşan geçici bir reaksiyon olabileceği belirtilmişti.

