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Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetmesi CHP lideri Özgür Özel'i kızdırdı. Özel, yaptığı açıklamada "Bu ton Trump'ın Erdoğan'a yazdığı tehdit mektubundaki ton. o mektup beni ne kadar utandırdıysa bu ton da o kadar utandırdı" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'de olacakların anahtarının Türkiye'de olacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Çok akıllı bir adam ve çok güçlü" dedi.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum

"ÇOK GÜÇLÜ VE ETKİLİ BİR ORDU KURDU"

Açıklamasının devamında Türkiye'nin "önemli bir güç" olduğunu kaydeden Trump, "Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum

ÖZEL: BU TON BENİ UTANDIRDI

Büyük yankı uyandıran bu sözler sonrası CGP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Trump'ın Erdoğan'a yönelik sözleri için "utandığını" ifade eden Özel, "Trump, Erdoğan'a 'Çok güçlü bir ordu kurdu, çok zeki adam' demiş. Keşke TSK'yı kastediyor olsa; HTŞ'yi kastediyor. Bu tonu hatırlıyor musunuz? Bu ton Trump'ın Erdoğan'a yazdığı tehdit mektubundaki ton. Şimdi sırtını sıvazlıyor. Bu açıklama sadece ve sadece bir övgü değil. Sopa göstermek var. Ona verdiği görev, ödev var. Aksi takdirde geçmişte ne oldu hatırla diyor. Bu açıklamaya sevinen AKP'lilere diyorum ki; o mektup beni ne kadar utandırdıysa bu ton da o kadar utandırdı. Türkiye'nin cumhurbaşkanı bunu haketmiyor. Böyle konuşamayacakları bir cumhurbaşkanımız olacak" şeklinde konuştu.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErgun Cigdem:

Allah akıl fikir versin muhalefete. Dünya adama iltifat ediyor bizim içimizdeki siyasetçiler cumhurbaşkanımıza laf ediyor. Gerçekten çözemiyorum kim dost kim düşman.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMurat Celik:

Türkiye Cumhuriyeti devleti'nde bugüne kadar CHP'nin başına gelen başkanların en boşu Özgür özeldir Allah bunlara fırsat vermesin devleti satarlar

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMh Sn:

Kafaya bak birde anamuhalefet lideri, vizyonsuzlukta benzeri yok

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
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