Trump'ın 'anlaşma' çıkışının ardından Netanyahu'dan ilk açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yapılacak muhtemel ateşkes anlaşmasına ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

"HERHANGİ BİR ANLAŞMADA HAYATİ ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

Yayımladığı video mesajda bugün erken saatlerde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü kaydeden Netanyahu, Trump'ın "savaşta elde edilen askeri başarıları savaşın tüm hedeflerinin gerçekleştirileceği bir anlaşma için fırsat" olarak gördüğünü ileri sürerek "Herhangi bir anlaşmada hayati çıkarlarımızı koruyacağız" dedi.

Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "Başkan Trump, İsrail ordusu ve ABD ordusunun büyük başarılarından yararlanarak savaşın hedeflerini bir anlaşmayla gerçekleştirme fırsatı olduğuna inanıyor; hayati çıkarlarımızı güvence altına alacak bir anlaşma. Bu süreçte hem İran'a hem de Lübnan'a saldırılarımızı sürdürüyoruz. Füze programını ve nükleer programı sistematik biçimde tahrip ediyor, Hizbullah'a ağır darbeler vurmaya devam ediyoruz. Yalnızca birkaç gün önce iki nükleer bilim insanını daha etkisiz hale getirdik. Herhangi bir anlaşmada hayati çıkarlarımızı koruyacağız."

TRUMP: BEŞ GÜN SÜRE VERİYORUZ, SONUNDA HERKES İÇİN ÇOK İYİ BİR ANLAŞMA OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

ABD ve İran tarafından iki ülke arasında yapıldığı öne sürülen görüşmeler hakkında çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. "İran ile müzakere açıklamaları" hakkında son bir değerlendirmede daha bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Şimdi İran'ın, Amerika ve müttefiklerimiz için bu tehditleri sona erdirmek için son bir fırsatı daha var ve umarız bunu değerlendirirler. Bence çok iyiler, barış istiyorlar. Nükleer silah sahibi olmayacaklarına dair anlaşmaya vardılar ama göreceğiz. Beş gün süre veriyoruz ve sonra bunun bizi nereye götüreceğini göreceğiz. Sürenin sonunda, herkes için çok iyi bir anlaşma olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KALİBAF: ABD İLE MÜZAKERE YAPILMADI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Trump'ın açıklamalarını yalanlayarak, "İran halkı, saldırganların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Bu hedef gerçekleştirilene kadar tüm İranlı yetkililer, yüce liderlerinin ve halkının arkasında kararlılıkla duruyor. ABD ile müzakere yapılmadı. Sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'i saplandığı çıkmazdan kurtulmak için kullanılmakta" dedi.

Muhammed Bakır Kalibaf

BEKAYİ: İRAN'IN TUTUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de son günlerde bazı ülkeler aracılığıyla ABD'nin savaşın sona erdirilmesi amacıyla müzakere talebine ilişkin mesajlar ilettiğini belirterek, "Bu mesajlara, ülkenin temel ilkeleri doğrultusunda gerekli şekilde yanıt verildi" dedi. Bekayi ayrıca son 24 gündür devam eden savaş sürecinde ABD ile herhangi bir görüşme ya da müzakere yapılmadığını yineleyerek, İran'ın Hürmüz Boğazı ve savaşın sona erme şartlarına ilişkin tutumunda değişiklik olmadığını kaydetti.

İsmail Bekayi

İSRAİL TARİH VE YER VERDİ

Son olarak adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili ise arabulucu ülkelerin ABD ve İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir toplantı ayarlamaya çalıştığını iddia etti. Söz konusu yetkili, toplantının muhtemelen bu hafta içinde yapılacağını da öne sürdü.

HEYETLER DE BELLİ

Aynı yetkiliye göre; ABD heyetinde ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner, İran heyetinde ise sadece Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf yer alacak.

Kaynak: AA / İHA

Kaynak: Haberler.com