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Washington'daki sahne sanatları merkezinin isminden 'Trump' ifadesi çıkarıldı

Washington'daki sahne sanatları merkezinin isminden 'Trump' ifadesi çıkarıldı
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ABD'de mahkeme kararıyla başkent Washington'daki sahne sanatları merkezi 'Trump John F. Kennedy Center'ın isminden Başkan Donald Trump'ın soyadı çıkarıldı. Merkez yöneticisi, tüm fiziksel işaretlerin kaldırıldığını duyurdu.

ABD'de mahkeme kararının ardından başkent Washington'daki sahne sanatları merkezi 'Trump John F. Kennedy Center'ın isminden ABD Başkanı Donald Trump'ın soyadı kaldırıldı.

Washington Sahne Sanatları Merkezi'nin yöneticisi Matt Floca, federal mahkemeye yaptığı bilgilendirmede, mahkeme kararına uyduklarını bildirdi. Floca, 'Kennedy Center'ın bina ve yerleşkesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın adının yer aldığı tüm fiziksel işaretlerin kaldırıldığını belirtti.

ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper, 30 Mayıs'ta 'Trump John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin isminden 'Trump' ifadesinin çıkarılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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