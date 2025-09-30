Trump'ın açıkladığı planda dikkat çeken isim! Gazze'yi 'Şeytanın kardeşi' yönetecek

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, toplantıda Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik hazırlanan 20 maddelik "Gazze Planı"nın Netanyahu tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Trump, "Gazze Planı'nı kabul ettiği için Netanyahu'ya teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalışırsak, yıllardır, on yıllardır, hatta yüzyıllardır gördüğümüz ölüm ve yıkıma son verebiliriz. Bölge için güvenlik, barış ve refahın yeni bir sayfasını açabiliriz" ifadelerini kullandı.

BARIŞ KURULU'NDA TRUMP VE BLAIR YER ALACAK

Trump, planın en önemli maddelerinden birinin uluslararası bir denetim organı olan "Barış Kurulu"nun kurulması olduğunu söyledi. Kurulun başkanlığını kendisinin üstleneceğini belirten Trump, bu görevin Arap ülkeleri ve İsrail'in ortak talebi olduğunu aktardı.

Kurulda dünya liderlerinin yer alacağını açıklayan Trump, İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in de üyeler arasında olacağını duyurdu. Trump ayrıca, kurulun Dünya Bankası ile işbirliği yapacağını ve Filistinliler ile uluslararası uzmanlardan oluşacak yeni bir hükümetin oluşturulması ve eğitilmesinden sorumlu olacağını ifade etti.

Tony Blair

BLAIR'DEN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Barış Kurulu'nda yer almayı kabul eden eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, yaptığı açıklamada planı "cesur ve akıllıca" olarak nitelendirdi.

Blair, "Başkan Trump, üzerinde mutabık kalınması halinde savaşı bitirebilecek, Gazze'ye derhal rahatlama sağlayabilecek, halkına daha parlak ve daha iyi bir gelecek sunabilecek, İsrail'in mutlak ve kalıcı güvenliğini ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını garanti edebilecek bir plan ortaya koydu. Bu, iki yıllık savaşın, sefaletin ve acının sonlandırılması için elimizdeki en iyi fırsatı sunuyor. Liderliği ve kararlılığı için Başkan Trump'a teşekkür ediyorum" dedi.

Blair ayrıca, Trump'ın Barış Kurulu'na başkanlık etme kararının Gazze'nin geleceğine yönelik büyük bir güven işareti olduğunu belirterek, bunun İsrailliler ile Filistinlilerin barış yolunu bulma olasılığını güçlendirdiğini ifade etti.

HAMAS, BLAIR'İ ŞEYTANIN KARDEŞİ OLARAK TANIMLIYOR

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Blair'i "Şeytanın kardeşi" olarak nitelendirerek, kendisinin Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet olduğunu söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "GazzeÇatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

Mavi çizgi – İsrail ordusunun mevcut kontrol hattı. Sarı çizgi – İlk geri çekilme, esir takası. Kırmızı çizgi – İkinci geri çekilme, Trump planında belirlenen standartlara göre ISF konuşlandırıldığında. Taramalı alan – Üçüncü geri çekilme, tampon bölge.

20 maddenin tamamı şöyle: