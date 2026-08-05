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Trump ve Katar Emiri'nden İran Gerilimi Görüşmesi

Trump ve Katar Emiri'nden İran Gerilimi Görüşmesi
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ABD Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefonda görüştü. Görüşmede, ABD-İran arasındaki gerilimin azaltılması ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Trump, Katar'ın diplomatik çabalarını takdir ederken, Katar Emiri diyalog ve mutabakat zaptına bağlılığın önemini vurguladı.

Abd Başkanı Donald Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Trump görüşmede, Katar'ın diplomatik çabaların desteklenmesi ve taraflar arasında diyaloğun kolaylaştırılması yönündeki rolünü takdir ederek, bunun bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağladığını aktardı. Katar Emiri Şeyh Temim ise ihtilaflı konuların çözümünde diyalog ve diplomatik yöntemlerin sürdürülmesinin öneminin altını çizerek, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptında üzerinde uzlaşılan hususlara tüm tarafların bağlı kalması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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