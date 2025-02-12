Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'tehcir' kılıfıyla Gazze'yi işgal planını konuşmak üzere dün akşam Beyaz Saray'a gitti.

"ABD'NİN LİDERLİĞİNE İHTİYAÇ VAR"

Beyaz Saray'daki görüşmesinde, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine yönelik ifadeleri karşısında temkinli bir dil kullanan Kral Abdullah'ın, bu konudaki net ifadeleri dikkati çekti.

"İki devletli çözüm temelinde adil bir barışa ulaşmak bölgesel istikrarı sağlamanın yoludur. Bunun için ABD'nin liderliğine ihtiyaç vardır" ifadesini kullanan Kral Abdullah, Trump'ın bir "barış adamı" olduğunu kaydetti.

"ADİL VE KAPSAMLI BİR BARIŞ ADINA ÇALIŞACAĞIZ"

Kral Abdullah, Trump'a, işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimin azaltılması için çalışmanın önemini de vurguladığını ve bölgedeki herkes için adil ve kapsamlı bir barış adına çalışacaklarını ifade ettiğini aktardı.

TRUMP'I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Görüşmeye Kral Abdullah'ın, Gazze'yi 'tehcir' planıyla son iki haftadır -Türkiye dahil olmak üzere Müslüman devletler tarafından- çokça eleştirilen Donald Trump'a yönelik "Yüce hedefleriniz için ortak çalışacağız, Orta Doğu'ya barış ve istikrarı siz getireceksiniz" sözleri damga vururken görüşme sırasındaki garip yüz mimikleri de dikkatlerden kaçmadı.