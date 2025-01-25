Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

ABD'de 20 Ocak'ta gerçekleştirilen yemin töreniyle birlikte görevi resmen devralan Başkan Donald Trump, neredeyse tüm dış yardımları dondurdu.

BAŞKAN TRUMP'IN DIŞ POLİTİKASIYLA TUTARLI DEĞİL

Ülkenin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda yeni yardım programı başlatılmayacağı da bildirildi. Rubio'nun dondurma kararını gerekçelendiren yazısında, eski yönetimin mevcut dış yardım taahhütlerinin "Başkan Trump'ın dış politikasıyla tutarlı olmadığı" belirtildi.

UKRAYNA'YA YARDIMLAR DA DURUYOR

Böylelikle, kalkınma desteğinden askeri yardımlara kadar ABD'nin farklı ülkelere gönderdiği yardımlar rafa kaldırıldı. Buna Rusya ile savaşan Ukrayna'ya verilen askeri yardımlar da dahil. Ayrıca gelişmekte olan ülkelere HIV'le mücadele için verilen fonlar da kesildi. ABD'nin bazı ülkelere yaptığı acil gıda yardımlarının da devam edeceği bildirildi.

SADECE İKİ ÜLKE MUAF TUTULDU

Öte yandan, dış yardımları durdurma kararından iki ülke muaf tutuldu. Washington, Gazze'deki katliamda da silah yağdırmaya devam ettiği İsrail'e yönelik askeri yardımlarını sürdürecek. Ayrıca 1979 yılında barış anlaşması imzalanan Mısır'a verilen savunma desteği de devam edecek.

MİLYONLARCA İNSAN BU YARDIMA MUHTAÇ

Karar, insani yardım örgütlerinin ve Demokrat Parti'nin tepkilerine yol açtı. Dünyada milyonlarca insanın ABD'nin gönderdiği insani yardımlar ile yaşama tutunduğu, özellikle tıbbi yardımların kesilmesinin bazı bölgelerde ölümlere yol açacağı kaydedildi. ABD, 2023 yılında yurt dışına 64 milyar dolarlık yardımlarda bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.Kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti.